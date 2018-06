Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 36,6 Milliarden Euro erzielt. Das sei absolut gesehen das größte Plus seit der Wiedervereinigung, teilte das Statistische Bundesamt mit. Es ist das vierte Jahr in Folge mit einem Überschuss. In einer ersten Schätzung war die Behörde allerdings noch von 38,4 Milliarden Euro ausgegangen.



Alle Ebenen des Staates erzielten demnach einen Überschuss: Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen. Das größte Plus erwirtschafteten mit 16,2 Milliarden Euro die Länder. Auch der Bund verzeichnete einen deutlichen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro – allerdings weniger als im Jahr zuvor, als es noch 7,4 Milliarden waren. 2017 war die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Energieunternehmen fällig geworden.

Grund für die den Rekordüberschuss ist die Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft verzeichnet mit 2,2 Prozent das stärkste Wachstum seit sechs Jahren. Vor allem Exporte stiegen, privater Konsum blieb dagegen auf dem Vorjahresniveau. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 2,4 Prozent.



Auch die Bundesbank rechnet 2018 mit einem Konjunkturboom. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Hochkonjunkturphase", heißt es in dem Monatsbericht der Notenbank. Die gefüllten Auftragsbücher der Industrie und die gute Stimmung in der gesamten Wirtschaft sprechen aus Sicht der Notenbank dafür, dass das hohe Expansionstempo von 2017 nach dem Jahreswechsel anhält. Förderlich für die Konjunktur im vergangenen Jahr war auch die lockere Geldpolitik der EZB. Die Währungshüter hatten den Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank leihen können, im Euroraum auf Null Prozent gesenkt.

Allerdings neigt sich der Aufschwung womöglich langsam dem Ende zu. So schraubten die vom Ifo-Institut befragten Firmenmanager ihre Erwartungen im Februar merklich herunter. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf die Euphoriebremse", sagte Ifo-Chef Clemens Fuest jüngst zum überraschend deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex. Auch die Stimmung der Dienstleister trübte sich nach einer Umfrage des Münchner Forschungsinstituts unter 2.500 Firmen den zweiten Monat in Folge ein.