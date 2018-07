Angesichts der von den Bundesministern Horst Seehofer und Jens Spahn angestoßenen Debatten über den Islam und Hartz IV hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu sachlicher Arbeit aufgerufen. Nach der langen Regierungsbildung sei die Erwartungshaltung der Bürger zu Recht, dass die Regierung "jetzt sehr schnell auch in die entsprechende Sacharbeit findet", sagte Kramp-Karrenbauer nach Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin.



In der Regierung gebe es durchaus die Möglichkeit, "sich durch entsprechende Tatkraft zu profilieren". Als Beispiel nannte Kramp-Karrenbauer Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der nach Washington geflogen ist, um mit der US-Regierung über die derzeit belasteten Handelsbeziehungen und mögliche Importzölle zu sprechen.



Formulierungen als "Temperamentssache"

Die Islamdebatte wurde in der vergangenen Woche ein weiteres Mal von Seehofer angestoßen, als er sagte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Die CDU-Generalsekretärin verwies in der Diskussion zum einen auf die Islamkonferenz, in der konkrete Antworten etwa dazu gefunden werden müssten, was es in der Praxis heiße, "wenn Millionen von Menschen mit muslimischem Glauben hier leben". Zum anderen sei für "Metafragen" wie der nach der Bedeutung der Religionsfreiheit des Grundgesetzes das neue Grundsatzprogramm der Partei "der richtige und bessere Platz".

Wie etwas formuliert werde, sei eine Temperamentssache von jedem persönlich, sagte Kramp-Karrenbauer. Debatten sollten durchaus auch in aller Offenheit geführt werden. Die CDU-Generalsekretärin warnte aber davor, auf einer "oberflächlichen Position" hängen zu bleiben. Bei provokanten Formulierungen gehe es darum, ob sie dazu dienten, die Probleme zu lösen. Wenn sie dafür eher hinderlich seien, "sollte man eine andere Formulierung wählen".

"Debatten, die das Land spalten, helfen niemandem"

Vom Koalitionspartner SPD kam ebenfalls der Aufruf zur Mäßigung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Seehofer und Spahn sind auf dem völlig falschen Dampfer." Die Menschen in Deutschland erwarteten, dass die neue Bundesregierung jetzt ihre Arbeit mache und schnell erste Ergebnisse liefere, sagte Schwesig, die auch stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ist. "Debatten, die das Land spalten, helfen niemandem weiter."

Neben der Debatte um den Islam und Hartz IV hat die große Koalition ein weiteres Problem zu lösen: Die SPD hatte vergangene Woche nach Protesten aus der Union darauf verzichtet, ihren Gesetzentwurf zur Streichung des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen im Bundestag zur Abstimmung zu stellen. Als Kompromisslösung soll nun die neue Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) einen Gesetzentwurf zur Reform des Strafrechtsparagrafen 219a vorlegen. Dies wolle sie auch "zeitnah" tun, sagte die Ministerin, ohne ein Datum zu nennen.

Barley hatte zuvor getwittert, dass sie Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte wolle. Dabei gehe es nicht um Werbung, sondern um Information. "Betroffene Frauen brauchen Unterstützung in einer persönlichen Krisensituation", sagte Barley.



Auch in dieser Debatte hatte Spahn scharfe Kritik auf sich gezogen. Am Wochenende sagte er, die Gegner des Werbeverbots für Abtreibungen setzten sich mehr für das Leben von Tieren ein als für ungeborene Kinder.