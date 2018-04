Die SPD wird vom heutigen Sonntag an zum ersten Mal in ihrer über 150-jährigen Geschichte von einer Frau geführt werden. 600 Delegierte stimmen am Mittag darüber ab, wer die neue Parteichefin sein wird: die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, oder ihre Gegenkandidatin, die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Eine Mehrheit für Nahles gilt als sicher. Sie ist die Favoritin des Parteivorstands.



Eine Kampfkandidatur wie die von Lange gegen Nahles ist in der SPD ungewöhnlich. Und weil es zuvor Misstöne gegeben hatte – Lange fühlte sich vom Parteivorstand benachteiligt –, hat die Regie des Parteitags eigens ein Verfahren entwickelt, in dem sich beide gleichermaßen den Delegierten präsentieren können. Etwa ab 12 Uhr darf Lange eine 30-minütige Rede halten. Dann folgt in alphabetischer Reihenfolge Nahles.

Schließlich dürfen die Delegierten Fragen stellen – auch das ist sonst nicht üblich. Das Tagungspräsidium zieht nach dem Zufallsprinzip Zettel mit Fragen an die Kandidatinnen, die die Parteitagsdelegierten zuvor einreichen konnten. Dabei soll darauf geachtet werden, dass beide eine vergleichbare Anzahl an Fragen bekommen und etwa gleich lang antworten. Schließlich werden die Delegierten ihre Stimme per Zettel in geheimer Wahl abgeben. Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr soll, so der vorläufige Ablaufplan, die neue Parteichefin feststehen.

Keine leichte Wahl, kein leichtes Amt

Nahles wird ein gutes Ergebnis zugetraut. Sie gilt als Netzwerkerin mit einer großen Hausmacht; auch im eher konservativen Lager hat die ehemalige Parteilinke und Juso-Chefin viele Unterstützer.



Doch Nahles war auch eine der lautesten Befürworter einer erneuten großen Koalition. Ihre hochemotionale Rede vom Bonner Sonderparteitag im Januar wird die Basis nicht vergessen haben. Damals stimmten die Delegierten nur widerwillig für die Aufnahme von Gesprächen mit der Union. Es werden dieselben Delegierten sein, die nun in Wiesbaden abstimmen.

Missmut regte sich außerdem nicht nur gegen die Kandidatur von Nahles selbst, sondern ebenfalls gegen die Art, wie sie zur neuen Parteichefin auserkoren wurde: durch eine Entscheidung ihres schwer beschädigten Amtsvorgängers Martin Schulz. Aus Empörung darüber hatte Lange ihre Gegenkandidatur erklärt und schnell die nötigen Unterstützer in einigen Ortsverbänden zusammen. Seitdem tourt die Flensburgerin durchs Land und punktet an der Basis mit durchaus populären Forderungen wie der Abschaffung von Hartz IV und einer neuen Entspannungspolitik gegenüber Russland.