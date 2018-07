Anton Hofreiter, Jahrgang 1970, ist seit 2013 neben Katrin Göring-Eckardt Fraktionsvorsitzender der Grünen. In dieser Woche beraten die Grünen während einer Fraktionsklausur, wie sie ihre Oppositionsrolle künftig ausfüllen wollen.



ZEIT ONLINE: Herr Hofreiter, am Mittwoch bis Freitag dieser Woche geht die grüne Bundestagsfraktion in Klausur. Dort soll es unter anderem um Erinnerungskultur gehen. Lassen sich jetzt auch die Grünen von der AfD die Themen diktieren?

Anton Hofreiter: Unsere Klausur findet traditionell in Weimar statt. Wir besuchen dort regelmäßig auch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Das hat mit der AfD gar nichts zu tun. Angesichts der Zunahme antisemitischer Vorfälle und des unsäglichen Rechtspopulismus ist es heute notwendiger denn je, sich mit der deutschen Verantwortung auseinanderzusetzen. Wir wollen diskutieren, wie man die Erinnerung an den Holocaust und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft lebendig halten kann, auch wenn es demnächst keine Zeitzeugen mehr geben wird, die davon berichten können. Anders als die AfD wollen wir keinen Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen. Bei der Klausur steht der Zusammenhalt unserer Gesellschaft im Mittelpunkt: Dazu gehört auch die Frage, wie sich die Digitalisierung weiterentwickelt und welche Folgen sie für den Arbeitsmarkt hat. Wir werden auch auf die Bedeutung Europas und die Notwendigkeit von Frauenrechten gerade in diesen Zeiten hinweisen.

ZEIT ONLINE: Welche Lösungsansätze will die Partei bei diesen Themen vorantreiben?

Hofreiter: Es ist ein Unding, dass Frauen in unseren Parlamenten unterrepräsentiert sind. Die Parteien müssen dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft in der Volksvertretung abbildet. Gerade CDU, CSU und die FDP verhindern, dass mehr Frauen in den Bundestag oder in die Landesparlamente kommen. Das muss sich ändern. Und was wir bei der Debatte um den Paragrafen 219a erleben, ist ein politischer Eiertanz auf dem Rücken schwangerer Frauen, die Hilfe suchen. Die Mehrheiten im Bundestag sind klar: Wir stehen bereit, den Ärzten und Frauen zu helfen. Die SPD muss nur aufspringen.

ZEIT ONLINE: Ihre Partei regiert mittlerweile in mehreren Bundesländern mit der CDU. Sind die Grünen eigentlich noch eine linke Partei?

Hofreiter:Die Grünen waren immer auch eine linke Partei. Wir sind eine eigene Parteienfamilie. Unser Ansatz ist ökologisch-emanzipatorisch. Wir wollen die führende Kraft der linken Mitte werden und in diesem deutschen Bundestag die tatsächliche Oppositionsführerin sein.

ZEIT ONLINE: De facto sind Sie aber die kleinste Oppositionspartei. Da dürfte das nicht ganz einfach werden.



Hofreiter: Wir wollen die Regierung nicht nur kritisieren, wir wollen vor allem zeigen, dass wir es besser könnten – sei es bei dem Kohleausstieg, der Pflegemisere, dem Kampf gegen hohe Mieten oder dem Artensterben, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Eine Umfrage hat jüngst gezeigt, dass die Deutschen uns das auch am ehesten zutrauen.

ZEIT ONLINE: Sie selbst sind aus Bayern. Dort wird in diesem Jahr ebenfalls gewählt. Die Grünen schließen eine Koalition mit der CSU nicht aus. Sie wollen also ernsthaft mit Markus Söder regieren?

Hofreiter: Wir wollen die Alleinherrschaft in Bayern brechen. Unsere Grünen machen dort für Bayern ein gutes Angebot. Sollte es nach den Wahlen Gespräche mit der CSU geben, würden wir diese unter demokratischen Parteien nicht ablehnen. Aber klar ist: CSU-Gesetzesinitiativen wie ein menschenunwürdiges Psychiatriegesetz oder das geplante Polizeiaufgabengesetz lehnen wir ab. Letzteres halte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit für verfassungswidrig. In den Jamaika-Gesprächen im Bund hat sich gezeigt, dass die CSU sehr flexibel sein kann, wenn sie darauf angewiesen ist.

ZEIT ONLINE: Könnte man mit Ihnen Kreuze in Amtsstuben aufhängen?

Hofreiter: In manchen Amtsstuben hängen schon Kreuze. Ich finde Söders Kreuz-Zwang falsch. In einem pluralen Land gehören alle Religionen dazu.

ZEIT ONLINE: Wird man nicht auch ein Stück weit beliebig, wenn man im Grunde – außer mit der AfD – mit jedem koalieren kann?

Hofreiter: Nein, wir reden mit allen demokratischen Parteien. Am Ende kommt es darauf an, ob wir in einer Regierung auch was verändern können. Das ist unser Maßstab. In Sachsen gab es beispielsweise auch Verhandlungen mit der CDU. Doch da die CDU an der Braunkohle festhalten wollte, war eine gemeinsame Regierung nicht möglich. Mit einer Jamaika-Koalition im Bund wäre dagegen ein wichtiger Schritt in Richtung Kohleausstieg möglich gewesen. Und wir hatten zum Beispiel 25.000 zusätzliche Stellen im Pflegebereich vereinbart, jetzt gibt es nur 8.000. Ein weiterer wichtiger Punkt: keine Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete. Auch das hätten wir bei Jamaika durchgesetzt.



ZEIT ONLINE: Zwei Altvordere ihrer Partei, Antje Vollmer und Ludger Volmer, haben den Grünen attestiert, ihre Grundwerte – "sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei" – seien zerbröselt und abgeschliffen, einige gar ganz verschwunden. Viele Grüne aus den Gründerjahren fühlten sich politisch heimatlos. Was antworten Sie ihnen?



Hofreiter: Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass da irgendwas zerbröselt ist. Wenn ich mir zum Beispiel unsere Außenpolitik anschaue, dann ist die klar wertegeleitet. Wir bemühen uns massiv, durch Präventionsmaßnahmen Konflikte zu vermeiden. Aber wo schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen, da halte ich es für gerechtfertigt, dass man mit den Vereinten Nationen als allerletztem Mittel zum Militäreinsatz greift.