Der Verdacht des Korruptionsskandals gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) weiten sich aus. Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass sie in 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Wie die Tageszeitung Die Welt berichtet, soll die Frau möglicherweise auch an Urkundenfälschung beteiligt gewesen sein. Die Zeitung beruft sich auf Teilnehmer einer nichtöffentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses.



Der Welt zufolge sagten Bamf-Präsidentin Jutta Cordt und Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) im Innenausschuss, die Unterschrift der ehemaligen Leiterin spiele in einer weiteren, noch nicht abgeschlossenen internen Untersuchung eine Rolle, in der es um eine mögliche Urkundenfälschung gehe. Dieser Verdacht sei unabhängig vom vorher bekannt gewordenen Fall. Neben der Ex-Leiterin tauchen im Zusammenhang mit der möglichen Urkundenfälschung auch die Namen jener Anwälte auf, die beim ersten Korruptionsverdacht eine Rolle spielen.

Die Korruptionsvorfälle liegen offenbar bereits mehrere Jahre zurück. Seit Mai 2016 sei die Frau nicht mehr Leiterin der Außenstelle, schreibt die Welt, aber "offenbar weiter mit der Bearbeitung von Asylanträgen vertraut. In diesem Zusammenhang soll sich die Urkundenfälschung ereignet haben".



Bremens Innensenator kritisiert Kommunikation des Bundes

Der NDR berichtet unterdessen, dass in den Skandal um unrechtmäßig anerkannte Asylbewerber womöglich mehr Behördenmitarbeiter verwickelt sein könnten als bislang angenommen. Disziplinarverfahren seien bislang jedoch nicht eröffnet worden, wohl um mögliche Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die ehemalige Amtsleiterin selbst soll einem weiteren Bericht zufolge außerdem deutlich früher unter Verdacht geraten sein als bisher bekannt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, es habe schon im Januar 2016 Auffälligkeiten gegeben, die zur Einleitung eines ersten Disziplinarverfahrens gegen die Mitarbeiterin geführt hätten. Dennoch habe sie noch im Juli 2016 in einem Fall aus Niedersachsen kurzfristig Abschiebungen verhindert. Unmittelbar darauf habe sie ihre Position als Außenstellenleiterin verloren, sei aber weiterhin im Qualitätsmanagement des Amtes eingesetzt worden.



Wegen der Korruptionsvorwürfe ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte, darunter ein Dolmetscher und drei Anwälte. Das Bamf hat als Konsequenz aus dem Fall angekündigt, Zehntausende Asylentscheide erneut zu überprüfen.



Bremens Innensenator Ulrich Mäurer von der SPD kritisierte eine "unterirdische Kommunikation des Bundes" mit seiner Behörde in dem Fall. Der Politiker wehrte sich gegen Vorwürfe der Opposition, die Bremer Innenbehörde sei trotz der seit langem bekannten überdurchschnittlich hohen Anerkennungszahlen in Bremen und Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten untätig gewesen. Wie der Weser-Kurier berichtet, sagte Mäurer, er habe Zweifel, dass man in der Bamf-Zentrale überhaupt wisse, was in den Außenstellen laufe.