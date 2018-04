Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat sich in der Vergangenheit wegen Verletzung der Neutralitätspflicht von mehreren Dolmetschern getrennt. Eine genaue Zahl nannte die Behörde nicht. Laut Bundesinnenministerium wurde allein 2017 die Zusammenarbeit mit 30 Dolmetschern "aufgrund von Verletzungen gegen den Verhaltenskodex" beendet. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor.

Darüber hinaus seien 2017 und 2018 weitere 2.100 Dolmetscher im Zuge eines erweiterten Qualitätssicherungskonzepts von Einsätzen für das Bamf ausgenommen worden, heißt es in der Antwort. Dolmetscher, die für das Bundesamt arbeiten wollen, müssen seit dem Sommer 2017 in den häufigsten Zielsprachen ein C1-Sprachzertifikat für die deutsche Sprache nachweisen. Wegen dieser Voraussetzung habe sich die Zahl der eingesetzten Dolmetscher von rund 7.500 zuletzt auf etwa 5.200 reduziert, teilte das Bamf mit. Auf dem C1-Niveau werden ausgeprägte, tiefgehende Kenntnisse der deutschen Sprache erwartet.

Die Nürnberger Behörde wies darauf hin, dass Bewerber seit 1988 für eine Tätigkeit als freier Dolmetscher ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und einer Zuverlässigkeitsüberprüfung durch die Sicherheitsbehörden zustimmen müssen. Die Überprüfung werde spätestens nach zwei Jahren wiederholt. Bei den Einsätzen werde außerdem sichergestellt, dass die Dolmetscher stetig wechselten.



Beamtin bewilligte 1.200 Asylanträge zu Unrecht

Am Freitag war bekannt geworden, dass die inzwischen suspendierte Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen in rund 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Neben der Beamtin gibt es laut Staatsanwaltschaft fünf weitere Beschuldigte, darunter ein Dolmetscher und drei Anwälte.



Das Motiv ist unklar. Nach Informationen der Braunschweiger Zeitung ging es der Bamf-Mitarbeiterin womöglich nicht um Geld. Auf ihrem Twitter-Account habe die Frau immer wieder Beiträge von Pro Asyl und dem Verein "Eziden Weltweit" geteilt, berichtete das Blatt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau und fünf weitere Beschuldigte wegen Bestechlichkeit und "bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung". In den meisten Fällen ging es laut der Bremer Staatsanwaltschaft um kurdischsprachige Menschen, die angaben, Jesiden zu sein.

"Bundesregierung nimmt die Vorwürfe sehr ernst"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Bremer Vorfall genauestens prüfen lassen. "Ich werde in der nächsten Woche eine unabhängige Untersuchung anordnen", sagte er dem ZDF-Magazin Frontal 21. "Ich möchte wissen, ob es hier Systemmängel gibt, die solche Dinge ermöglichen." Sollte es diese geben, müsse das BAMF reformiert werden.

"Das ist ein schlimmer Vorfall, der mich schwer bedrückt. Er hat in der Vergangenheit seine Ursache, in den Jahren 2013 bis 2016", sagte Seehofer bei einem Auftritt vor den CSU-Bezirksverbänden Oberbayern und München. Er wolle die Mitarbeiter des BAMF nicht unter Generalverdacht stellen: "Es scheint aber offenbar schräge Entwicklungen gegeben zu haben."

Als Konsequenz aus den Vorwürfen kündigte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), eine Überprüfung der Abläufe bei Asylentscheidungen an. Die Bundesregierung werde den Fall zum Anlass nehmen, eine gründliche und kritische Untersuchung zu veranlassen. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst.