Der Rechnungshof wirft der Bundesregierung vor, in mehreren Ressorts unwirtschaftlich mit Steuergeldern umgegangen zu sein. Dabei geht es um Ausgaben der Bundeswehr, aber auch um Projekte des Gesundheits- und des Verkehrsministeriums. Das geht aus Ergänzungen zum Jahresbericht 2017 des Bundesrechnungshofs hervor. Dabei geht es um Beiträge, in denen die Bundesverwaltung den Empfehlungen der Behörde nicht gefolgt ist.

Die Bundeswehr schöpft demnach beispielsweise die Übungskapazitäten in ihren Eurofighter-Flugsimulatoren nicht genügend aus. Nach den Regeln der Nato müssen Kampfpiloten 180 Flugstunden im Jahr absolvieren. Da zu wenige Eurofighter für die Ausbildung zur Verfügung standen, kamen laut dem Rechnungshof nur wenige Piloten der Bundeswehr auf die geforderte Stundenzahl. Dabei seien aber die Simulatoren zu wenig eingesetzt worden. In den Jahren 2015 und 2016 habe kein Pilot im Durchschnitt mehr als 30 Flugstunden in den Simulatoren geleistet, obwohl die Nato 40 erlaubt. 2017 habe die Luftwaffe 900 Flugstunden in den Simulatoren verfallen lassen, obwohl die Zeiten bestellt und bereits bezahlt waren.

Der Rechnungshof sieht außerdem Fehler der Bundeswehr bei der Modernisierung von IT-Systemen auf Fregatten. Die Truppe habe die Anforderungen im Vertrag nur unzureichend beschrieben und kein effektives Qualitätsmanagement eingerichtet. Dadurch verzögere sich die Modernisierung um Jahre. Pro Schiff würden sich die Kosten von 6 auf 30 Millionen Euro verfünffachen. "Gerade bei so komplexen Vorhaben ist es wichtig, dass die Bundeswehr genau plant und steuert", sagte der Präsident des Rechnungshofs, Kay Scheller. Mit den Systemen werden etwa Radaranlagen und Waffen gesteuert.

Eine Milliarde Euro für Kieferorthopädie

In der Gesundheitspolitik kritisiert der Rechnungshof die hohen Ausgaben im Bereich der Kieferorthopädie, obwohl deren medizinischer Nutzen nur unzureichend erforscht sei. Die Krankenkassen wenden laut Rechnungshof pro Jahr mehr als eine Milliarde Euro für kieferorthopädische Behandlungen auf. Es gäbe aber keinen Überblick darüber, mit welchen Leistungen die Bevölkerung konkret versorgt werde.



Hinweisen auf diesen Missstand sei das Ministerium seit Jahren nicht nachgegangen, kritisieren die Prüfer. "Auch im Sinne der Patienten ist zu klären, welche Leistungen zu Behandlungserfolgen führen", sagte Scheller. Auch bei kieferorthopädischen Behandlungen müsse der Nutzen wie in anderen Leistungsbereichen der Gesetzlichen Krankenversicherung wissenschaftlich bestätigt sein.

Auch im Verkehrswesen werden laut dem Bericht Millionen für überdimensionierte oder unwirtschaftliche Baumaßnahmen aufgewendet. Dabei nennt der Bericht beispielsweise den vierstreifigen Ausbau einer Ortsumfahrung um die Gemeinde Schirnding in Bayern. Für den Ausbau der Strecke bestehe kein Bedarf, da sich das Verkehrsaufkommen mit der bestehenden Bundesstraße problemlos bewältigten lasse. Durch den Verzicht auf den Ausbau könnten 33 Millionen Euro gespart werden.