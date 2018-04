Der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will das Schleusen von Minderjährigen strenger bestrafen lassen. Das geht aus dem Gesetzesentwurf zum Familiennachzug hervor, aus dem die Rheinische Post zitiert. Darin heißt es: "Gerade Minderjährige zu motivieren, sich auf die gefährliche Reise in die Bundesrepublik Deutschland zu begeben und sich damit der Gefahr für Leib oder Leben auszusetzen, ist besonders verwerflich und damit strafschärfend zu berücksichtigen."

Künftig solle das Einschleusen Minderjähriger ohne Begleitung eines Elternteils mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren geahndet werden. Bisher ist nur das vorsätzliche Schleusen von Minderjährigen strafbar. Mit der Neuerung würde jede Schleuserhandlung geahndet, die dazu führt, dass Minderjährige illegal in das Bundesgebiet gelangen. Damit wolle Seehofer vor allem dagegen vorgehen, dass Kinder nach Deutschland vorgeschickt würden, um dann die Familie nachzuholen, berichtet die Zeitung.



Teile des Gesetzentwurfes zum Familiennachzug waren bereits am Dienstag bekannt geworden. Demnach solle der Nachzug für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus ab August nur noch unter strengen Bedingungen zugelassen werden: Geplant ist, dass "monatlich bis zu 1.000 ausländische Familienangehörige zu subsidiär Schutzberechtigten in das Bundesgebiet zuziehen können". Der Entwurf sehe vor, dass nur Ehepartner, Eltern minderjähriger Kinder und minderjährige unverheiratete Flüchtlinge nachzugsberechtigt sein sollen: Sonstige Familienangehörige, also auch Geschwister, könnten nicht nachgeholt werden. Empfängern von Sozialleistungen wie Hartz IV könne ebenfalls verboten werden, Familienmitglieder nach Deutschland zu holen.

Vertreter der Opposition kritisierten Seehofers Pläne zum Familiennachzug. Auch der Koalitionspartner SPD stellte sich nicht geschlossen hinter den Bundesinnenminister: Ralf Stegner, der stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten, sagte, seine Partei werde das "Wahlkampfgetöse für die CSU in Bayern" nicht mitmachen. Die SPD gehe "keinen Millimeter über den Koalitionsvertrag hinaus". Stegner hatte während der Koalitionsgespräche für die SPD Regelungen zum Familiennachzug verhandelt.