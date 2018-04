Hans-Hermann Langguth war Regierungssprecher unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Seit 2006 ist er geschäftsführender Mitgesellschafter der Werbeagentur Zum Goldenen Hirschen. Auf ZEIT ONLINE kommentiert er regelmäßig innenpolitische Entwicklungen.



Hätten Sie's gewusst? Es war ausgerechnet ein FDP-Beamter, der als Namen für eine neue Abteilung im Innenministerium den Titel Umweltschutz erfand. Auch die ersten Umweltgesetze auf Bundesebene entwarf einst ein Staatssekretär mit FDP-Parteibuch. Geburtshelfer des Umweltbundesamtes war sogar kein Geringerer als Hans-Dietrich Genscher. Der langjährige FDP-Vorsitzende und damalige Innenminister setzte die Gründung der Behörde durch, die heute gern mal hersteller- und regierungskritisch Position zum Thema Diesel-Pkw bezieht.

Wir reden über die Jahre 1969, 1971 und 1974. Das ist lange, sehr lange her. Es war die Zeit, in der die FDP sich mit den Freiburger Thesen ein linksliberales Programm gegeben und auf die Koalition mit der SPD von Willy Brandt eingelassen hatte. Schon bald sollte es damit wieder vorbei sein, und die wieder nach rechts gewendete FDP verhalf Helmut Kohl 1982 zur Kanzlerschaft. Zwei Jahre zuvor hatten sich in Karlsruhe die Grünen gegründet.



Ziemlich beste Feinde

Es war der Beginn einer ganz besonderen Beziehung. Seither haben sich FDP und Grüne zu ziemlich besten Feinden auserkoren. Sie haben diese Feindschaft nach Kräften gepflegt und in zahllosen Wahlkämpfen zelebriert. Und kein Thema wird dafür mehr bemüht als der Umweltschutz.

In ökologischen Fragen offenbart sich bis heute am deutlichsten ein grundsätzlicher Widerstreit zwischen den beiden so ungleichen liberalen Parteien. Denn im Kern geht es um die Frage: Wie viel Freiheit darf es denn bitte schön sein, wenn nebenher die Welt gerettet werden soll. Dieser Anspruch, unter dem es die Grünen nicht machen können und wollen, ist auch Teil des Dilemmas.



Mit erhobenem Zeigefinger, mit moralischem Impetus und idealistischem Überschuss können sie in der FDP gar nichts anfangen. Freiheit heißt bei den Freidemokraten vor allem individuelle Selbstverwirklichung. Den Rest richtet der Markt. In dieser Gedankenwelt haben strenge Regulierungen und Verbote nichts zu suchen, Belastungen von Unternehmen und Verbrauchern auch nicht und das Dosenpfand schon gar nicht.



Stigma der Verbotspartei

Die Grünen eint dagegen die Überzeugung, dass es gerade beim Umweltschutz nicht ohne staatliche Eingriffe geht. Skeptisch haben sie sich hin und wieder auf freiwillige Selbstverpflichtungen eingelassen und sind meistens enttäuscht worden. Die Freiheit des Einzelnen endet für sie spätestens da, wo die Chancen künftiger Generationen beeinträchtigt werden. Selbstverwirklichung ja, aber nicht hemmungslos und schon gar nicht um jeden Preis. Regulierungen sind in dieser Gedankenwelt willkommene Mittel zum Zweck, das Stigma der Verbotspartei war einmal der hohe Preis dafür.

Lange Zeit fremdelten die Grünen schon mit dem Freiheitsbegriff per se, verkürzten ihn oft auf bürgerrechtliche Themen. Auch das ist nicht verwunderlich, denn viele Jahre war Freiheit auch ein Kampfbegriff, mit dem sich das konservativ-liberale Lager nach links abgrenzte und gegen das rote, später rot-grüne profilierte.

Überhaupt diese politischen Lager. Jetzt, da sie sich immer mehr in Wohlgefallen auflösen, wird noch einmal klar, in welchen babylonischen Gefangenschaften sie die beiden Parteien über Jahrzehnte festhielten. Sehr zur Freude von Union und SPD. Lange Zeit war es ja auch durchaus ein politisches Win-win-Geschäft, sich gewissermaßen als Vorhut der beiden Volksparteien in die Wahlkampfschlacht zu werfen und ihnen danach zur jeweiligen Regierungsmehrheit zu verhelfen. Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Gewissheiten der Wahlarithmetik. Es reicht schlicht nicht mehr für die alten Lagerkoalitionen.