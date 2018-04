Die Gleichstellungsbeauftragten der obersten Bundesbehörden haben Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Brief um Hilfe gebeten. Die Kanzlerin solle sich stärker dafür einsetzen, dass auf Führungspositionen in Ministerien auch Frauen berufen werden. Denn nach Ansicht der Gleichstellungsbeauftragten läuft in der neuen Bundesregierung etwas gänzlich schief.

Für die Besetzung der politischen Spitzenfunktionen der beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre seien "erneut überwiegend Männer benannt" worden, heißt es in dem Brief des Interministeriellen Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Bundesbehörden (IMA-GB), der ZEIT ONLINE vorliegt. In einigen Ministerien seien "sogar wieder ausschließlich Männer" benannt worden. Der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten "hält diese Entwicklung für fatal". Merkel solle deshalb darauf hinwirken, dass in den Ministerien ein "deutliches Zeichen" gesetzt werde. Männer und Frauen sollten "in allen Führungsebenen" gleichgestellt sein.

Seehofer ignorierte Gleichstellungsbeauftragte

Es ist bereits die zweite Beschwerde von Gleichstellungsbeauftragten, die sich an die neue Bundesregierung richtet. Maria Spetter, die im Bundesinnenministerium (BMI) dieses Amt ausübt, hatte sich vor einigen Wochen in einem Schreiben an den neuen Innenminister Horst Seehofer gewandt. Denn im Bundesinnenministerium wird das Problem besonders deutlich. Dort gab es unter Thomas de Maizière sechs Staatssekretäre, fünf von ihnen waren Männer. Nur eine der Stellen hatte eine Frau bekommen. Als Horst Seehofer das Amt des Innenministers übernahm, entließ er mehrere der bisherigen leitenden Beamten und bekam durch den Zuschlag der Themen Bauen und Heimat noch zwei neue Stellen dazu. Bei der Besetzung der offenen Stellen wurde keine einzige Frau berücksichtigt. Alle acht Staatssekretäre sind nun Männer, was im Haus zu Unmut und zu der Beschwerde führte.



© Jakob Börner Kai Biermann Redakteur im Ressort Investigativ/Daten, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Mit seiner Entscheidung hatte sich Seehofer offenbar über eine anderslautende Empfehlung der Gleichstellungsbeauftragten hinweggesetzt, wie ein weiterer interner Brief belegt, der ZEIT ONLINE vorliegt. Darin antwortet Seehofer am 29. März auf die interne Kritik Spetters. Er schreibt zur Ernennung der Staatssekretäre, er habe "jede einzelne dieser Personalentscheidungen (…) intensiv abgewogen". Die Gleichstellungsbeauftragte habe Gelegenheit gehabt, dazu ihr Votum abzugeben. "Von dieser Möglichkeit haben Sie Gebrauch gemacht. Gleichwohl habe ich mich entschieden, an der Besetzung festzuhalten."

Gleichstellungsbeauftragte haben auf der Ebene der Staatssekretäre kein Vetorecht mehr. Sie müssen bei der Besetzung angehört werden und können dazu ihre Meinung sagen. Bindend ist ihre Empfehlung jedoch nicht.

Seehofer rechtfertigt seine Entscheidung damit, dass bereits sehr viele Stellen mit Frauen besetzt seien. Der Frauenanteil steige "im BMI seit Jahren kontinuierlich an und beträgt aktuell circa 50 Prozent", schreibt er.