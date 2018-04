Führende SPD-Politiker haben ein Machtwort der Bundeskanzlerin gefordert, um die Misstöne zwischen den beiden Koalitionspartnern zu beenden. "Flitterwochen sehen anders aus", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Kabinettsklausur von SPD- und Unionsministers an diesem Dienstag und Mittwoch in Meserberg. Was beispielsweise die Minister Horst Seehofer (CSU) und Jens Spahn (CDU) machten, empfinde er nicht in erster Linie als Affront gegenüber dem Koalitionspartner SPD, sondern gegenüber Merkel. "Meine Hoffnung ist, dass die Bundeskanzlerin selbst dafür sorgt, dass die Regierung zügig an die Arbeit geht und auch als Team auf dem Platz steht."



"Mal in die Puschen kommen"

Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer hatte mit seiner Aussage "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" für eine Kontroverse gesorgt, Merkel distanzierte sich von dem Satz. Gesundheitsminister Spahn löste unter anderem mit Kritik an rechtsfreien Zonen in Deutschland Debatten aus. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte dem Handelsblatt, Merkel müsse dafür sorgen, dass sich die Unionsminister endlich auf ihre Arbeit konzentrierten, statt sich in Überschriften zu überbieten. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles betonte in der ARD: "Ich erwarte jetzt einfach, dass die Regierung auch da mal in die Puschen kommt und die Sachen, die wir verabredet haben, umsetzt."



In den kommenden zwei Tagen trifft sich das neue schwarz-rote Kabinett zur ersten Klausur im Schloss Meseberg, dem offiziellen Gästehaus der Bundesregierung, um über die Regierungsarbeit der kommenden Monate zu beraten. An diesem Dienstag soll zunächst über das Thema Arbeit gesprochen werden. Dazu kommen auch Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer und der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann nach Meseberg. Im Anschluss sind dann Diskussionen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über europa- und sicherheitspolitische Fragen geplant.

Innerparteiliche Profilierung müsse enden

Für viele geht es aber vor allem um die Beseitigung der atmosphärischen Störungen durch die Äußerungen von Seehofer und Spahn. Gerade letzterer hatte die SPD empört. "Herr Spahn ist eigentlich für Gesundheit und Pflege zuständig und nicht für eitle Schlagzeilen", sagte SPD-Vizeparteichef Ralf Stegner dem Handelsblatt. "Die SPD modernisiert Arbeitsmarkt und Sozialstaat, die Union krakeelt vor sich hin." Die Regierungsbildung habe "lange genug gedauert, weil die Union Jamaika in den Sand gesetzt" habe. "Jetzt ist es Zeit, sich an die Arbeit zu machen", forderte Stegner.

Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte der Zeitung, Meseberg müsse beweisen, "dass die neue Regierung miteinander und nicht gegeneinander die Probleme angehen will". Die "Schaumschlägereien der Minister Seehofer und Spahn" müssten ein Ende haben. Auch SPD-Generalsekretär Klingbeil empfahl vor allem dem Bundesgesundheitsminister, sich um seine originären Aufgaben zu kümmern statt "seine Energie auf die innerparteiliche Profilierung zu verwenden".