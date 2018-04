FDP und Grüne – das war immer ein von Auseinandersetzung geprägtes Verhältnis. Das wird bleiben, die Unterschiede sind groß. Das ist auch richtig so. Es ist nun mal der Kern von Demokratie, mit unterschiedlicher Programmatik und unterschiedlichen politischen Kulturen um Mehrheiten zu ringen. Es braucht keine Angleichung der Parteien, keinen Schmusekurs, doch sollte das Verhältnis zwischen demokratischen Parteien nicht vergiftet sein.

Michael Kellner 40, ist politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen. Der Thüringer studierte Politikwissenschaften in Potsdam, Canterbury (Großbritannien) und East Lansing (USA). Seine politische Karriere begann er im Landesverband Brandenburg, danach war er unter anderem Büroleiter der damaligen Parteivorsitzenden Claudia Roth.

Christian Lindners Entscheidung, den Verhandlungstisch der Jamaika-Sondierungen zu verlassen, hat das Verhältnis nicht einfacher gemacht. Wir Grünen haben versucht, Deutschland vier weitere Jahre des Stillstands der großen Koalition zu ersparen. Wir hätten aus unterschiedlichen Richtungen Impulse setzen können. Über vieles hätten wir sicherlich lange und intensiv diskutiert und auch gestritten. Und die Koalitionsverhandlungen nach überstandenen Sondierungen wären verdammt schwer geworden. Doch wir Grünen waren bereit, es zu versuchen. Mit der Faust in der Tasche. So müssen wir das wohl ehrlicherweise sagen. Aber dazu kam es nicht.

Nach dem Weghoppeln der FDP blieb nur noch die große Koalition übrig. Das ist ein Problem beim derzeitigen Zustand unseres Parteiensystems. Sie schadet unserer Demokratie. Österreichische Zustände, die zu einem immer weiteren Erstarken des rechten Randes führen, will ich in Deutschland nicht. Um andere Koalitionen zu ermöglichen, sind wir Grüne, die FDP und übrigens auch die Linkspartei gefragt.



Wir müssen reden

Ganz klar, Jamaika war und ist nicht die Konstellation, für die ich Politik mache. Doch wenn die Mehrheiten so liegen wie derzeit im Bundestag, muss man reden. Das ändert nichts daran, dass für mich die erste Präferenz die SPD bleibt und ich Bündnisse mit möglichst wenigen Partnern besser, weil stabiler, finde. Ich bleibe aber realistisch und sehe, dass ungewohnte Koalitionen im zersplitternden Parteienspektrum zunehmen. Aktuelles Beispiel: Die brandenburgische CDU macht gerade Lockerungsübungen zur Linken und im Konrad-Adenauer-Haus fallen daraufhin vor Schreck die Altkanzler aus dem Rahmen. Verrückte Welt, verrücktes Parteiensystem. Aber keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken.

Im Bundestag sitzen derzeit sieben Parteien. Mehrheiten zu finden, wird also immer schwieriger. So regieren wir Grünen derzeit in neun Bundesländern in acht verschiedenen Koalitionen. Da hilft das Versteifen auf Altbekanntes nicht weiter. Es gilt, diese Situation anzunehmen und Mehrheiten abseits einer Großen Koalition zu schaffen. Dazu gehen wir unterschiedliche Wege. Rot-Rot-Grün in Berlin und Thüringen war genauso richtig, wie in Rheinland-Pfalz eine Ampel-Regierung und in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition mit der FDP zu bilden. Zwar hätten wir jeweils lieber Rot-Grün fortgesetzt, dafür gab es aber keine Mehrheit. Im Umkehrschluss war für mich enttäuschend, wie sich die FDP in Niedersachsen einer möglichen Ampel verweigert hat. Sie hat so auch dort eine große Koalition erzwungen, was dem Land nicht gut tut und grüne Errungenschaften – zum Beispiel bei Landwirtschaft und Tierschutz – wieder abwickelt.