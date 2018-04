Jens Spahn gilt als konservativer Widersacher der Kanzlerin und neuerdings als rechter Quälgeist in der Regierung. Wie zum Beweis liefern die Nachrichtenagenturen in beinahe täglichen Abständen genau jene Schlagzeilen, die von Spahns Kritikern dann als Beweis dafür herangezogen werden, dass die Union mit einem wie Spahn nach rechts rückt.



Der jüngste Fall zeigt exemplarisch, warum diese Deutung nicht stimmt – warum sich Angela Merkel sogar freuen kann, einen wie Spahn im Kabinett zu haben.



In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung forderte Spahn mehr Geld und Personal für die Grenzschutzagentur Frontex. Damit ist er beileibe nicht allein, selbst die SPD will das. Doch wenn Spahn es sagt, schäumt die linksbürgerliche Öffentlichkeit: Schon wieder so ein Zäunebauer! Dann besaß er auch noch die Frechheit, Viktor Orbán für seinen rigorosen Grenzschutz zu loben. Dabei hat Spahn ja Recht: Der Ungar setzt mit der Sicherung seiner Grenzen geltendes EU-Recht um, und auch andere Länder, Spanien und Bulgarien beispielsweise, vertrauen dafür längst auf Zäune.



Nicht nur in diesem Fall liegt die wahre Differenz zwischen Spahn und dem, was die Kanzlerin (und eine stille Mehrheit der SPD-Minister) seit Jahren sagt und tut, nicht im Inhalt. Sondern in der Form. "Frontex braucht 100.000 Mann und soll wirklich die Grenze schützen." Subjekt, Prädikat, Objekt – die deutsche Sprache kann herrlich einfach und direkt sein.

Ganz anders die Kanzlerin. Sie hat Nominalstil und Passivkonstruktionen zum Erkennungsmerkmal erhoben. Zum Thema sagte sie vor wenigen Wochen in ihrer Regierungserklärung: "Deshalb muss die Personalausstattung von Frontex massiv verbessert werden. (...) Aber es bleibt in diesem Bereich noch sehr viel zu tun." Sie meint das gleiche wie Spahn. Aber ihre Sätze sind wie so oft unklar formuliert. Was sie fürs Regierungshandeln bedeuten, lässt sich nur erahnen. In Merkels Rhetorik treffen sich ihre Nüchternheit und die Zwänge und Würde des Amtes. Für eine bedachte Regierungschefin am Ende ihrer Karriere ist das nicht weiter verwerflich. Aber es muss auch eine andere politische Sprache geben können. Und es ist gut, dass Spahn und andere sie sprechen.



Spahn, aber auch Markus Söder oder Christian Lindner, meiden die abstrakten Floskeln und wählen lieber eingängige Formulierungen und leicht verständliche Bilder.



Spahn ist ein Verstandenwerder

Der Staat sei ganz penibel beim Steuerbescheid, könne aber bei Drogendealern, die 20 Mal erwischt würden, häufig nicht durchgreifen, sagt Spahn. Was ist daran falsch? Spahn ist auch nicht grundsätzlich gegen Abtreibungen. Er bleibt nur skeptisch, was eine Aufweichung des Werbeverbots angeht. Etwas anderes ist von der Kanzlerin bislang auch nicht überliefert. Aber bei Spahn klingt es sofort schrill: "Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos."

Politik ist immer auch Sprache. Mit solchen Sätzen grenzt Spahn aus, verstört und polarisiert. Er teilt die Gesellschaft in Lager, bedient die Stimmungen der einen und die anderen bringt er gegen sich auf. Aber funktioniert Politik nicht auch über Lagerbildung?

Ja, seine Sätze passen in Bild-Schlagzeilen und sind oft unterkomplex. Aber ein Rechtspopulist ist er deswegen nicht. Denn inhaltlich, realpolitisch wagen sich Spahn und Co. selten über die programmatischen Grenzen der Union. "Die Ansage lautet nicht 'Hier kommt keiner mehr rein', sondern 'Wir wollen wissen, wer rein will, und dann entscheiden, ob er reinkommen darf'", sagt er der NZZ. Im selben Interview spricht Spahn übrigens auch über den Pflegenotstand, teilt gegen die AfD aus, lobt die Integrationsleistung von Flüchtlingen und Muslimen und bekennt sich zu Europa. So redet ein Konservativer, kein Rechter oder Populist.



Spahn geht es weniger um eine andere Politik, sondern eher um eine andere Sprache und einen anderen Habitus, mit der er diese Politik verkaufen will. Ja, damit kippt er manchmal in Popanz und Selbstmarketing, wie bei seinen Tiraden gegen englischsprechende Großstadthipster oder "arabische Muskelmachos", die im Fitnessstudio in Shorts duschen.



Doch er wird verstanden. Die Union braucht Leute wie ihn, die deutlich, manchmal überdeutlich über polarisierende Themen reden. Spahn ist damit eine gute Ergänzung zur besonnenen bis konturlosen Kanzlerin. Erst zusammen erzeugen sie die innere Spannung, die Volksparteien brauchen.