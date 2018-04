Als Konsequenz aus dem Korruptionsverdacht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen Zehntausende Asylverfahren noch einmal überprüft werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Mitgliedern des Innenausschusses des Bundestages, wo der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, von diesen Plänen berichtete. Demnach sollen zehn Prozent aller positiv beschiedenen Asylanträge der vergangenen Jahre angeschaut werden. Die Auswahl erfolge per Zufallsprinzip, hieß es.



Auslöser der Überprüfung ist der Korruptionsfall in der Bamf-Außenstelle in Bremen. Dort soll die frühere Leiterin zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Laut Staatsanwaltschaft geht es in den meisten Fällen um Kurden, die angaben, zur Religionsgemeinschaft der Jesiden zu gehören. Die Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und "bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung" richten sich auch gegen einen Dolmetscher und drei Anwälte.



Kurz darauf hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Einrichtung einer Untersuchungskommission angekündigt. Zugleich will der Bundesrechnungshof die Arbeitsabläufe in der Behörde prüfen.



Seehofer zufolge war diese Prüfung ohnehin in diesem Jahr geplant und wird nun vorgezogen. Dabei gehe es nicht um die Überprüfung einzelner Mitarbeiter, sondern um die interne Organisation. "Mir ist es sehr wichtig, dass wir auch jenseits des konkreten Einzelfalles, der Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen ist, genau auf die Entscheidungsverfahren im Bamf schauen", sagte der Minister.