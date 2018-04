Thomas Kutschaty ist neuer Fraktionschef der SPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der frühere Landesjustizminister setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Parlamentarischen Geschäftsführer Marc Herter durch.

Nach Angaben der Fraktion erhielt Kutschaty 35 Stimmen, 31 entfielen auf Herter. Es gab eine Enthaltung. Der 49-Jährige löst damit den langjährigen Fraktionschef Norbert Römer ab. Außerdem wählte die Fraktion die Duisburgerin Sarah Philipp zur neuen Parlamentarischen Geschäftsführerin.

Die von SPD und Grünen geführte Landesregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war vor einem Jahr bei der Landtagswahl in NRW abgewählt worden. Die Partei will mit einem personellen Neuanfang auf die Niederlage reagieren. Landesparteichef Michael Groschek, der sein Amt nach der verlorenen Wahl angetreten hatte, will auf dem Parteitag im Juni nicht mehr für den Vorsitz kandidieren.