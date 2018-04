Vor dem Treffen der Ostregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke eine Stärkung der Wirtschaft und Infrastruktur in den neuen Bundesländern gefordert. Die Strukturschwäche der ostdeutschen Länder sei fast flächendeckend und müsse nachhaltig überwunden werden, damit sie nicht endgültig zementiert wird, sagte der SPD-Politiker. Die ostdeutschen Regierungschefs treffen sich zur Konferenz in Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt.

Größere Städte müssten besser an den Fernverkehr der Deutschen Bahn angebunden werden, forderte Woidke. "Wir brauchen auch einen schnelleren Ausbau der Bahnverbindungen Richtung Polen und Tschechien, auch damit der Zuwachs der Lkw auf unseren Autobahnen gestoppt werden kann."



Zudem sei Ostdeutschland klar benachteiligt bei Bundeseinrichtungen. Die zahlreichen Beschlüsse, dies zu ändern, müssten endlich umgesetzt werden. Neu geschaffene Behörden sollten in den neuen Ländern angesiedelt werden, sagte Woidke. Dazu schlug er beispielsweise das Fernstraßenbundesamt, die Infrastrukturgesellschaft oder das Kompetenzzentrum Holz des Bundes vor.

Für die Braunkohleregion Lausitz wünscht sich Woidke die Gründung eines Fraunhofer-Instituts. Dort könnten Technologien zur Energiespeicherung entwickelt werden, die eine entscheidende Voraussetzung für einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung seien.



Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff mahnte die Ansiedelung von Bundesbehörden in Ostdeutschland an. Als Beispiel nannte er ein großes geplantes Forschungszentrum zur künstlichen Intelligenz. Es sei denkbar, das Zentrum an die schon existierenden Forschungsverbünde in den ostdeutschen Ländern zu geben, sagte der CDU-Politiker. Zudem suche die Nato einen neuen Standort für ein Logistikzentrum. "Da sollte man den Flughafen Leipzig/Halle in Betracht ziehen."

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig forderte rasche Verbesserungen bei der Rente für Menschen im Osten, die nach der Wende längere Zeit arbeitslos waren. "Wir brauchen eine Grundrente über dem Niveau der Grundsicherung, wenn man mindestens 35 Jahre gearbeitet hat", sagte die SPD-Politikerin. In der Passauer Neuen Presse kritisierte sie außerdem, dass es noch immer keine gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland gebe. Die ostdeutschen Länder erwarteten, dass die Bundesregierung den Ostaufbau zügig angehe. Auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts II sei ihrer Meinung nach eine besondere Förderung strukturschwacher Regionen nötig – dann aber für den Osten und den Westen Deutschlands. Ähnlich hatte sich Haseloff geäußert.