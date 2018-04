Wolfgang Kubicki ist bekannt für sein schnelles Mundwerk. So sagte er am Tag der russischen Präsidentenwahl im Deutschlandfunk, was er von den Sanktionen gegen das Land hält: Sie sollten gelockert werden, um einen neuen Kalten Krieg zu vermeiden. Damit stellte er sich gegen die Parteilinie. Seitdem diskutiert die FDP – nicht nur Parteichef Christian Lindner mit seinem Vize Kubicki. Sondern auch die Landesverbände untereinander.



Denn besonders die ostdeutschen Landesverbände plädieren offen dafür, dass die Liberalen ihren bisherigen Kurs in der Russlandpolitik ändern. Der sächsische FDP-Vorsitzende Holger Zastrow etwa beklagt, dass die Sanktionen der ostdeutschen Wirtschaft massiv schadeten: "Die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland haben im Osten ein anderes Niveau und nicht selten eine viel größere Bedeutung für die Existenz und den Erfolg der Unternehmen, als das im Westen der Fall ist." Deshalb sinke auch die Akzeptanz für Sanktionen in der Bevölkerung, die diese härter träfen als die westdeutsche Wirtschaft mit ihren traditionellen Absatzmärkten in Westeuropa, Asien und Übersee.

Dieser Meinung ist auch der thüringische Landesverband, der unter Landeschef Thomas L. Kemmerich sogar einen Antrag für den Bundesparteitag im Mai formuliert hat. "Wir sehen die Folgen einer inkonsequenten Sanktionspolitik. Es geht nicht voran, und die Eskalationsspirale dreht sich weiter. Wir wollen Russland ein Angebot machen, das auf klarer Kante und ausgestreckter Hand beruht", sagt Kemmerich.



Völkerrecht vor wirtschaftlichen Interessen

Dabei ist die Lage eigentlich eindeutig. Seit der Annexion der Krim im März 2014 und dem Abschuss eines Passagierflugzeugs wenige Monate später über der Ostukraine gibt es in der FDP, wie in anderen Parteien auch, eine Debatte darüber, wie mit Russland umzugehen ist. In den vergangenen Jahren haben die Liberalen dazu eine Position entwickelt, die der Bundesvorstand vor acht Wochen in einem Zehn-Punkte-Papier fixiert hat.



Darin geht es um wirtschaftliche Beziehungen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie eine konstruktive Zusammenarbeit – und Strafmaßnahmen: "Die FDP steht zu den gegen Russland verhängten Sanktionen", steht dort. Diese müssten verschärft werden, falls die militärische Lage in der Ostukraine eskaliere – denn sie seien kein Selbstzweck, sondern dienten der "Wiedereingliederung Russlands in die internationale Friedensordnung". Lenke die russische Regierung ein, könnten die Sanktionen auch wieder gelockert oder aufgehoben werden.



"Was mir an dieser Denke missfällt, ist, dass die FDP glaubt, Russland zwingen zu können, den ersten Schritt zu gehen. Das halte ich für weltfremd. Wir müssen auf Augenhöhe als Partner mit Russland sprechen", kommentiert Kemmerich das Papier. Natürlich sei der Völkerrechtsbruch in der Ostukraine nicht hinnehmbar. "Aber eine einseitige Betrachtung bringt uns nicht weiter."



In der gegenwärtigen Lage, in der die USA und China sich gegenseitig mit Strafzöllen belegten, müsse Europa aufpassen, nicht zwischen die Mühlen zu geraten. Immerhin sei der Freihandel ein wichtiger Schlüssel zu Frieden und Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte gewesen, sagt Kemmerich, der auch Vorsitzender des Liberalen Mittelstands ist und somit für die Unternehmer in der Partei spricht. Für ihn steht fest: "Es wäre wichtig, den Schulterschluss zu Russland wieder aufzubauen."

Andere Landesverbände, wie etwa der aus Bayern, teilen eher die Linie des Bundesvorstands. Die aktuelle russische Außenpolitik sei geprägt von Aggression und Provokation, der man entschlossen mit Sanktionen entgegentreten müsse, heißt es dort in Anspielung auf die Annexion der Krim, den Cyberangriff auf das deutsche Regierungsnetzwerk und den Angriff auf den Ex-Agenten Skripal in Salisbury. Spielraum für ein Entgegenkomme gebe es daher nicht.

Kubicki stellt Lindners Autorität infrage

Wie die Stimmung in der Partei ist, wird sich auf dem Parteitag Mitte Mai zeigen, wo über den Antrag der Thüringer diskutiert und abgestimmt werden wird. Kemmerich setzt auf die Unterstützung der ostdeutschen Verbände. Doch die schicken wenige Delegierte und sind innerhalb der Partei nicht besonders mächtig: Mit Ausnahme von Berlin sitzen sie in keinem Landesparlament. Selbst ein prominenter Unterstützer aus der Parteispitze wie Kubicki wird es wohl nicht schaffen, die Russlandpolitik der Partei umzuwerfen. In Parteikreisen wird damit gerechnet, dass die Position des Bundesvorstands eine deutliche Mehrheit bekommen wird.



Daher ärgern sich viele in der Partei auch sehr über die Einlassungen des FDP-Vizechefs – die keine Aussicht auf Erfolg haben –, mit denen er die Autorität des Parteivorsitzenden infrage stellt. Lindner reagierte kühl auf Kubickis Aussagen und beschied diesem, schon lange eigene Wege in der Sanktionsfrage zu gehen. Er spreche für wenige in der FDP oder nur für sich selbst.



Dabei klang Lindner im Wahlkampf selbst noch deutlich russlandfreundlicher: Man müsse die annektierte Krim als dauerhaftes Provisorium akzeptieren. Das Verhältnis zu Russland brauche einen Neustart, so Lindner damals. Doch die Linie des Bundesvorstands ist inzwischen eindeutig. Und so bleibt Lindner nichts anderes übrig, als seinen Stellvertreter verbal einzubremsen.