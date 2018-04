Es ist kurz nach 22 Uhr, eigentlich hätte die Diskussionsrunde im Rathaus von Berlin-Pankow längst zu Ende sein sollen. Doch noch immer stehen acht Genossinnen auf der Rednerliste. Der Frust ist groß, die Sehnsucht nach Aussprache auch. Und weil Simone Lange diese Emotionen kanalisieren will, sitzt sie am Montagabend noch immer kerzengerade auf ihrem Stuhl auf dem Podium und hört aufmerksam zu. Seit Stunden geht das schon so. Simone Lange fixiert die Fragesteller fest mit ihren freundlichen blauen Augen. Sie braucht die wütenden und enttäuschten Parteimitglieder, weil sie SPD-Chefin werden will.

Wenige Stunden zuvor ist Lange gut gelaunt aus einem VW-Bus gestiegen und zielstrebig auf den Klinkerbau zugegangen. Vom Rücksitz krabbelten ihre Töchter. Lange und ihr Tross haben viele Autobahnkilometer hinter sich in den letzten Wochen. Eigentlich regiert die 41-Jährige seit etwas mehr als einem Jahr als Oberbürgermeisterin die Stadt Flensburg. Doch jetzt tourt sie durch ganz Deutschland. Sie stellt sich in SPD-Ortsvereinen vor, weil sie deren Unterstützung braucht, um auf dem Parteitag am 22. April zur Parteichefin gewählt zu werden.



Sie hat keine Chance – und kann trotzdem zum Problem werden

Der Rathaussaal im unhippen Berliner Norden ist an diesem Abend voll. Rund hundert SPD-Mitglieder sitzen auf den acht Stuhlreihen in dem mit dunklem Holz und Ornamenten verzierten Saal. Im Eingang stehen Genossinnen und Genossen, die keinen Sitz mehr gefunden haben. Nach einer ersten kurzen Vorstellungsrunde hat Lange hinter einem weißen Holztisch Platz genommen.



Zu ihrer Linken sitzt ein Genosse der örtlichen SPD. Der rechte Platz bleibt leer. Das wäre der Stuhl von Andrea Nahles gewesen. Die SPD Pankow hatte beide Kandidatinnen für den Parteivorsitz zum Duell eingeladen. Doch die Fraktionschefin der Bundestags-SPD hatte andere Termine.



Nahles, die sich als Kandidatin des Parteivorstands die Unterstützung aller wichtigen Führungspersönlichkeiten gesichert hat, hat es bisher noch nicht auf ein Zusammentreffen mit ihrer Konkurrentin ankommen lassen. Sowieso ist Lange wohl chancenlos gegen Nahles: Auf dem Parteitag stimmen von den Bezirken entsandte Delegierte über die neue Parteivorsitzende ab, nicht alle Parteimitglieder. Und Delegierte halten sich eher an die Empfehlung des Vorstands.



Und doch stellt sich Lange hier in Pankow bei den Genossen vor. Sie könnte für die SPD zum Problem werden, ganz egal, wie hoch die Zustimmung für Andrea Nahles auf dem Parteitag in Wiesbaden ausfallen wird.



Austreten oder antreten?

Viele Genossen stellen nämlich weniger Fragen an die Kandidatin, als dass sie zu Monologen anheben. Sie klagen über den Zustand des Landes und der SPD. Zu vieles hat sich angestaut über die letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahrzehnte. "Für mich ist die SPD unwählbar, weil ich von Hartz IV betroffen bin", meldet sich eine ältere Frau im ausgebeulten Pulli in der letzten Reihe zu Wort. "Ich habe mein Leben lang gearbeitet und bekomme jetzt nur 100 Euro über Grundsicherung", sagt eine andere. "Dabei sind wir es doch, die die Reichtümer in diesem Land schaffen." Da beklatschen sich die Genossen selbst.



Lange sitzt vorn und nickt eifrig. Weil das nicht nur Klagen sind, sondern Anklagen an den Vorstand der SPD. Deshalb will sie kandidieren. "Drei Tage lang habe ich gehadert: Trete ich aus der SPD aus – oder trete ich an?", sagt Lange. Sie meint die Tage im Februar, als die SPD gerade auf die Koalition mit der Union zusteuerte. Auch Lange gehörte zu den vielen Groko-Gegnern.



Dann wollte Martin Schulz auch noch Außenminister werden, der engste SPD-Führungszirkel erkor Nahles zu seiner Nachfolgerin – gescheitert sind beide Pläne. Nahles durfte nach Protesten vieler Mitglieder nicht schon kommissarisch das Parteiamt übernehmen. Sondern sie muss bis zum Parteitag warten. Kommissarisch führt derweil Olaf Scholz die SPD.



Drei Schritte zurück

Dass ihre Bewerbung um den Parteivorsitz eine Trotzreaktion war, daraus macht Lange kein Geheimnis: Die Parteiführung sollte sich mit ihren internen Personalabsprachen nicht zu siegessicher fühlen. Aber Lange hat auch ein paar Ideen, die sich gut in die Stimmung in Pankow und darüber hinaus einfügen: "Vor 15 Jahren hatte die SPD noch 40 Prozent bei Wahlen. Inzwischen haben wir unser Ergebnis etwa halbiert", sagt sie. Ihr Rezept: "Wir müssen drei Schritte zurückgehen und gucken, wo wir damals falsch abgebogen sind." Soll heißen: Weg mit Hartz IV. "Wir müssen das Hartz-System insgesamt ersetzen. Und nicht nur an den Rändern reformieren."