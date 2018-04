Aydan Özoguz sitzt für die SPD im Bundestag. Von 2013 bis 2018 war sie die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.



Das Verfassungsreferendum der Türkei sorgte im vergangenen Jahr für hitzige Debatten in Deutschland. Zu Recht! Dabei ging es gar nicht einmal nur um den äußerst strittigen Inhalt der Volksabstimmung, sondern um Auftritte von türkischen Politikern in Deutschland. Was wir erlebten, war eine aufreibende Diskussion über einzelne Entscheidungen, in denen Rednern der Erdoğan-Regierung mal das Wort verboten und in anderen Fällen gestattet wurde.



Um einen solchen chaotischen Diskurs in Zukunft zu verhindern, informierte das Auswärtige Amt im Juni 2017 in einer Verbalnote an die Botschaften: Deutschland wird drei Monate vor einer Wahl im Ausland keine Wahlkampfauftritte von Politikern des jeweiligen Landes zulassen. Dass dies weiterhin gilt, bekräftigte nun Bundesaußenminister Heiko Maas in Zusammenhang mit den gerade in der Türkei vorgezogenen Wahlen.

Nun ist der türkische Außenminister Çavuşoğlu Ende Mai als Redner in Solingen angekündigt. Die Gedenkfeier, auf der er sprechen möchte, soll an die fünf türkischstämmigen Todesopfer des rechtsextremen Brandanschlags im Jahr 1993 erinnern.



25 Jahre ist das jetzt her. Als im November 2017, ebenfalls nach 25 Jahren, der Anschläge von Mölln gedacht wurde, war kein türkischer Minister vor Ort. Nur einige Abgeordnete der türkischen Nationalversammlung reisten dazu an. Nun kommt der Außenminister höchstpersönlich nach Solingen – die Frage, wieso er gerade jetzt Präsenz zeigt, drängt sich auf. Droht ein verkappter Wahlkampfauftritt?



Hat er eine Legitimation, dort zu sprechen? Ja!

In meiner Funktion als Integrationsbeauftragte war ich übrigens die einzige Vertreterin der Deutschen Bundesregierung bei der Gedenkfeier in Mölln. Die häufig mangelnde Präsenz des Bundes bei diesen und ähnlichen Veranstaltungen, in denen es ja auch um Anerkennung, Verantwortung und Zugehörigkeit geht, öffnet Lücken. Lücken, die dann türkische Politiker gerne ausfüllen und für ihre Zwecke nutzen. Wie jetzt vielleicht auch Çavuşoğlu.

Aydan Özoğuz ist Bundestagsabgeordnete und Beisitzerin im SPD-Vorstand. Von 2013 bis März 2018 war sie als Staatsministerin im Bundeskanzleramt die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.

Natürlich bleibt die Frage: Hat er eine Legitimation, zu dieser auch für die Türkei relevanten Gedenkveranstaltung zu erscheinen und dort zu sprechen? Ja! Es waren türkische Staatsbürgerinnen, die bei diesem feigen Anschlag verbrannten. Sie wurden angegriffen, nur weil sie türkischer Herkunft waren. Wenn jetzt die Bundesregierung den Besuch eines türkischen Ministers bei einem solchen Anlass verhindern würde aufgrund der Möglichkeit, dass dieser irgendetwas sagt, das nach Wahlkampf klingen könnte, macht sie sich selbst unglaubwürdig. Sie würde den Opfern und ihren Hinterbliebenen nicht gerecht. Denn die haben das Recht, dass alle Verantwortung übernehmen und neben ihnen stehen.



Das Vorhaben der Stadt Solingen, den Redetext vorab einzufordern und auch in deutscher Übersetzung an die Teilnehmer zu verteilen, macht mich zuversichtlich, dass beide Seiten mindestens versuchen, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Der türkische Außenminister hat die Chance, das Gedenken als Gedenken zu würdigen und nicht als Wahlkampf zu missbrauchen. Deutschland muss dieses Risiko eingehen.



Risse auch durch die Reihen der Türkeistämmigen

An uns bleibt es hängen, dass das Leben der türkischen Staatsbürger in Mölln und Solingen sowie der Ermordeten des NSU nicht geschützt werden konnte. Die NSU-Morde sind bislang nicht einmal ansatzweise aufgeklärt. Das alles ist schmerzlich genug. Dazu kommt, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf einem Tiefstand angekommen sind. Trotz oder wegen der engen Beziehungen zwischen beiden Gesellschaften. Viele Risse gehen auch bei uns durch die Reihen der Türkeistämmigen. Auch sie werden sehr unterschiedlich auf den Besuch reagieren.

Vielleicht wäre es gut, in einem solchen Moment an Mevlüde Genç zu erinnern. Sie verlor bei dem Brandanschlag von Solingen zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. Der Schmerz muss unerträglich sein. Und doch hat diese Frau die Kraft gefunden, "ihrem deutschen Staat", wie sie sagt, zu danken, dass er sie nicht alleingelassen habe. Das zeigt, worum es an einem solchen Gedenktag gehen muss: den Opfern die Ehre erweisen, den Hinterbliebenen Rückhalt geben. Es geht um die toten Mädchen und Frauen der Familie Genç und nicht um Wahlkampf in der Türkei. Das hat nicht nur die Bundesregierung klar formuliert – nein, das gebietet auch der Anstand.