In Wiesbaden findet in diesen Stunden der SPD-Bundesparteitag statt, auf dem sich die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, zur Parteichefin wählen lassen will. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Es gilt zwar als sicher, dass Nahles gewählt wird. Mit Spannung wird jedoch erwartet, welches Ergebnis sie nach den Personalquerelen der vergangenen Wochen erzielt.



Vor der Wahl stellen sich Lange und Nahles jeweils eine halbe Stunde den Delegierten vor, anschließend ist noch eine Fragerunde vorgesehen. In ihrer Bewerbungsrede sagte Lange: "Deutschland und Europa brauchen uns. Uns fehlt es an echter Erneuerung." Der Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl im September 2017 müsse Konsequenzen haben, forderte Lange. Es brauche mehr Erfahrung von der Basis und neue Köpfe. "Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD. Mich zu wählen, bedeutet Mut."

Die SPD müsse die Ideologie des Marktradikalismus durchbrechen, mahnte Lange. "Schluss mit Warteschlangen vor Sozialämtern. Schluss damit, dass wir unsere Schulen so aussehen lassen, wie sie aussehen."



"Gerade wir Deutschen wollen Russland gute Nachbarn sein"

Nahles dagegen sah in ihrer Rede die demokratische Grundordnung durch Rechtspopulisten in Gefahr: "Es geht um nichts weniger als um den Erhalt unserer eigenen Demokratie." Die Rechten suchten nicht die Auseinandersetzung mit den Starken, sondern kämpften gegen die Schwächsten, sagte Nahles mit Blick auf den AfD-Aufstieg in Deutschland. Sie kritisierte auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán.

Eine weitere Herausforderung für die deutsche Sozialdemokratie sieht Nahles in der Bändigung des digitalen Kapitalismus. Unternehmer, Einzelhändlerinnen und Handwerker müssten heute mit großen digitalen Plattformen konkurrieren, sagte Nahles. Die Internetkonzerne würden keine soziale Verantwortung übernehmen, die Gewinne in die Taschen weniger Superreicher spülen und mit den Daten von Kunden und Verbrauchern sogar noch politische Geschäfte machen. Die Regeln, die den digitalen Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machen, müssten erst noch erfunden werden, sagte Nahles. "Wer, wenn nicht wir, sollte das tun?" Die SPD müsse die Partei sein, die einen solidarischen Ordnungsrahmen für die Digitalisierung schafft.

Nahles mahnte in ihrer Rede außerdem, Deutschland solle bei aller Kritik an Russland weiter das Gespräch mit der Führung in Moskau suchen. Wenn Russland sein Veto im UN-Sicherheitsrat nutze, um die Aufklärung von Chemiewaffeneinsätzen zu blockieren, müsse man das kritisch ansprechen, sagte die SPD-Fraktionschefin. Dies bedeute aber "keine Abkehr von der Politik des Dialogs und des Ausgleichs mit Russland", betonte Nahles. "Gerade wir Deutschen wollen Russland gute Nachbarn sein."

Mit Blick auf die Forderung, die SPD zu erneuern, warnte Nahles davor, die Partei auseinanderzudividieren. "Wir sind nicht zwei Parteien." Die SPD will sich nach den schlechten Wahlergebnis im Herbst 2017 erneuern – viele in der Partei verlangen, dass sich die Sozialdemokraten wieder stärker auch von CDU/CSU abgrenzen, obwohl sie mit der Union gerade in einer Großen Koalition regieren. Eine Erneuerung auch in dem schwarz-roten Bündnis hält Nahles für möglich. Die SPD müsse allerdings auch hinter ihren Ministern im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen, sagte sie.

Skepsis in der Bevölkerung

Auf dem Parteitag sollen die etwa 600 Delegierten und 45 Mitglieder des Parteivorstandes am Sonntagnachmittag eine Frau an die Parteispitze wählen, es ist die erste Vorsitzende in der fast 155-jährigen SPD-Geschichte. Die Neuwahl wurde erforderlich, nachdem Martin Schulz nach knapp einem Jahr im Amt als Parteichef zurückgetreten war. Derzeit wird die Partei kommissarisch von Bundesfinanzminister Olaf Scholz geführt. Andrea Nahles gilt als sichere Nachfolgerin. Die 47-jährige Chefin der Bundestagsfraktion wurde einstimmig vom Parteivorstand vorgeschlagen.



Nahles' Gegenkandidatin Simone Lange gilt als chancenlos. Die 41-Jährige gewann mit ihrer heftigen Kritik am Kurs der jetzigen Parteiführung zuletzt aber Sympathien im linken Flügel der SPD. Geht es nach Lange, soll die Partei wieder linker und basisdemokratischer werden. Für Hartz IV soll die SPD sich entschuldigen. "Ich möchte die Stimme der Basis sein", sagte Lange. Die SPD solle auch glaubwürdiger werden nach der Debatte um die große Koalition. Es wird erwartet, dass das Wahlergebnis am frühen Sonntagnachmittag vorliegt.

SPD-Vize ruft zur Geschlossenheit auf

Viele in der SPD erhoffen sich einen Neuanfang nach mehreren politischen Rückschlägen in den vergangenen Jahren. In der Bevölkerung herrscht allerdings Skepsis, dass unter Nahles als Parteichefin die Werte sich deutlich bessern werden. Der Juso-Chef Kevin Kühnert will Nahles bei der Wahl zur Parteichefin zwar seine Stimme geben, sieht die Personalentscheidung allein aber nicht als Erneuerung. Es müssten noch grundlegendere Reformen stattfinden.



Der Parteitag soll einen inhaltlichen und organisatorischen Erneuerungsprozess auf den Weg bringen, der bis zu einem Parteitag Ende 2019 abgeschlossen werden soll. SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel rief die Genossen deshalb zur Geschlossenheit auf. Es dürfe künftig kein "Wir oder Ihr" mehr geben, sagte der hessische SPD-Vorsitzende zum Auftakt des Parteitags. Er mahnte zugleich eine inhaltliche Erneuerung der SPD an. Zentraler Dreh- und Angelpunkt müsse dabei für die Partei sein, wie aus "technischem Fortschritt sozialer Wohlstand für alle wird".