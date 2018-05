Demonstrationen für und gegen die AfD haben am Sonntag in Berlin zahlreiche Menschen mobilisiert. Etwa 5.000 Anhänger der AfD versammelten sich am Hauptbahnhof, um dann in Richtung Brandenburger Tor zu laufen. Angemeldet waren auch mehrere Gegenproteste. Dazu kamen laut Polizei etwa 25.000 Menschen zusammen.