Björn Höcke wird nicht aus der AfD ausgeschlossen. Ein entsprechender Antrag des Bundesvorstands sei am Montag abgelehnt worden, teilte das Landesschiedsgericht der AfD Thüringen mit. Höcke habe mit seinem Verhalten nicht gegen die Satzung und die Grundsätze der Partei verstoßen.



Das Ausschlussverfahren gegen den AfD-Fraktionsvorsitzenden war Anfang 2017 eingeleitet worden. Der Bundesvorstand stellte dabei mehrheitlich fest, dass die Äußerungen in Höckes Dresdner Rede vom 17. Januar 2017 "dem Ansehen der Partei geschadet haben". Der Bundesvorstand hielt daher "die Einleitung von parteilichen Ordnungsmaßnahmen für erforderlich". In seiner Rede hatte Höcke eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und unter Bezug auf das Holocaust-Mahnmal von einem "Mahnmal der Schande" gesprochen.

Die Antragsteller hatten Höcke "in Publikationen und insbesondere in Reden in vielerlei Einzelpunkten eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus" vorgeworfen. Unter Verweis auf das NPD-Verbotsverfahren kamen sie zu dem Schluss, die AfD laufe deshalb Gefahr, verboten zu werden. Indem er das etablierte Parteiensystem ablehne, wende sich Höcke "unmittelbar gegen die verfassungsgemäße Ordnung", hieß es in dem Antrag.