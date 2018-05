Wenn Alexander Dobrindt über die Bayern-Rauten aus Marmor in der Eingangshalle schreitet, die teppichgepolsterten Stufen hoch in den ersten Stock, an der Balustrade entlang und schließlich den "Raum der Oberbayern" betritt, dann weiß er, was am nächsten Tag in den Zeitungen stehen wird. In der Bayerischen Landesvertretung mitten im Berliner Regierungsviertel warten drei Dutzend Journalisten auf Dobrindt und fischen Weißwürste aus Nymphenburger Porzellan. Die Holztische formen ein U, am Kopfende nimmt Dobrindt Platz. Ein Sprecher zu seiner Seite, eine Franz-Josef-Strauß-Büste in der Ecke – das ist die neue Bühne des Landesgruppenchefs der CSU.

Von hier bestimmt er häufig, worüber sich wenig später die Republik echauffiert. Von hier feuert er gegen den politischen Gegner, den Koalitionspartner und die Schwesterpartei. Gut angespitzte, zitierfertige Thesen – zur Tafel in Essen, Hartz IV, dem Islam, Flüchtlingen – hat er jedes Mal dabei.

Niemand in der Koalition macht derzeit mehr Lärm als der CSU-Mann. Niemand ist derber im Ton, härter und unversöhnlicher in der Sache. In den Sondierungen mit den Grünen und der FDP und später auch mit der SPD klagten seine Gegenüber immer wieder: Mit CSU-Chef Horst Seehofer könne man ja vernünftig reden. Aber dann komme immer wieder Dobrindt, torpediere seinen Chef und räume die Kompromisse ab.

Nach vier Jahren im Bundesverkehrsministerium, die ihm dem Vernehmen nach selbst nur so mittelgut gefallen haben, hat Dobrindt wieder einen Job, der mehr nach seinem Geschmack ist. "Stammtisch" heißt sein Treffen mit der Hauptstadtpresse treffender Weise, immer dienstags in Plenarwochen. Das machen alle Parteien so – sie laden zum Frühstück, rattern bei Kaffee und Brötchen runter, was in der Sitzungswoche aus ihrer Sicht Wichtiges auf der Tagesordnung steht. In die Schlagzeilen schafft es damit eigentlich nur die CSU.

Kein entspanntes Durchregieren

Der Dobrindt sei halt einer, der sich gern in den Wind stelle – und da auch stehen bleibe, sagt ein Parteifreund aus dem Bundestag. Das stimmt wohl. Sobald anderen Politikern der öffentliche Widerspruch zu heftig wird, schieben sie gerne etwas Relativierendes der Art hinterher: So sei es nicht gemeint gewesen, man sei falsch zitiert oder die Aussage aus dem Kontext gerissen worden. Ganz anders Dobrindt. Er setzt lieber noch einen drauf.

So war es mit seiner Äußerung zur "Anti-Abschiebe-Industrie", die er über Wochen im Crescendo in den Schlagzeilen hielt. Oder als Seehofer meinte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Da war Dobrindt einer der Ersten, der sich diese Ansicht zu eigen machte. Um kurz darauf bei einem seiner Presse-Stammtische noch zu verschärfen: "Der Islam, egal in welcher Form, gehört nicht zu Deutschland."

Im Januar forderte er in der Welt eine neue "konservative Revolution" – wohl wissend, dass der Begriff von Reaktionären gebraucht worden war, um die Weimarer Republik zu diskreditieren. Als die Kanzlerin die Entscheidung der Essener Tafel dafür rüffelte, keine neuen Flüchtlinge mehr aufzunehmen, war es Dobrindt, der ihr prompt und scharf widersprach. Ruhiges Durchregieren, das hat die CSU, allen voran Dobrindt, in den ersten Monaten nach der Bundestagswahl erfolgreich verhindert.

Und dennoch: Dass die AfD seitdem in der öffentlichen Debatte im Prinzip nicht mehr stattfindet, das ist auch sein Verdienst. Die offene rechte Flanke der Union wieder zu schließen, das haben sich viele vorgenommen. Keiner zieht es gnadenloser durch als Dobrindt. Eine Technik christsozialen Regierens besagt: Opposition brauchen wir nicht, Opposition sind wir im Zweifel selbst. Dobrindt deshalb als rechten Hardliner abzustempeln, der besinnungslos den Rechtspopulisten hinterherhechelt, ist aber zu kurz gegriffen.