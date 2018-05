Angela Merkel - »Wir genügen nicht den Ansprüchen einer Volkspartei« Bei der Frauenunion hat die CDU-Chef den niedrigen Anteil weiblicher Parteimitglieder kritisiert. Nur 25 Prozent der CDU-Mitglieder seien Frauen. © Foto: Ralph Orlowski, Reuters

CDU-Chefin Angela Merkel hat ihre Partei aufgefordert, den Frauenanteil entscheidend zu erhöhen. Nur 25 Prozent der Parteimitglieder seien Frauen, sagte die Kanzlerin anlässlich des 70. Geburtstages der Frauen-Union in Frankfurt. Damit "genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei", sagte Merkel und fügte hinzu: Dies müsse man auch den Männern deutlich sagen.

Merkel zufolge reicht das parteiinterne Quorum bei der Aufstellung von Wahllisten nicht mehr aus. "Wenn die Bevölkerung in der Partei nicht repräsentiert ist, wird es natürlich immer schwieriger, die Wünsche einer Mehrheit der Bevölkerung auszudrücken, zu artikulieren und zu erkämpfen", sagte sie auch mit Blick auf den Altersdurchschnitt der CDU-Mitglieder von mehr als 60 Jahren.

Wenn man Wahlergebnisse der Union von mehr als 40 Prozent wolle, müsse sich eine größere Repräsentanz in der Mitgliederschaft widerspiegeln. "Deshalb ist das nicht irgendeine Frage von Frauen, die gerne Karriere machen wollen, sondern es ist eine Existenzfrage der Volkspartei", sagte Merkel. Sie zeigte sich zudem mit dem vergleichsweise niedrigen Frauenanteil in der Bundestagsfraktion unzufrieden. Grund dafür ist, dass die meisten Ortsverbände für die Bundestagswahl Männer als Direktkandidaten aufgestellt hatten. Da die CDU fast alle Wahlkreise direkt gewann, zogen die Frauenquoten auf den Listen in den CDU-Landesverbänden nicht.



In ihrer Rede äußerte sie sich zu den internationalen Krisen, warnte vor einem Abgleiten in neue Konfrontationen und zog – wie schon in einer Ansprache an die Mitglieder der Unionsfraktion – ausdrücklich eine Parallele zum Dreißigjährigen Krieg.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges habe man mit der Gründung der Vereinten Nationen, der Grundrechtecharta und der Europäischen Union (EU) Erstaunliches erreicht, sagte Merkel. "Die Treiber waren immer Menschen, die die Schrecknisse und die Verwüstungen der Geschichte gesehen und die Kraft hatten, zu sagen: Wir machen etwas Gutes daraus. Wir wollen, dass das nie wieder passiert." 73 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges seien aber immer mehr der Menschen gestorben, die die Schrecken des Krieges noch selbst erlebt hätten. "Wir müssen mit der Verantwortung vorsichtig umgehen", sagte sie mit Blick auf heutige Generationen.

Die Kanzlerin erinnerte an eine Parallele zum Dreißigjährigen Krieg, der Europa von 1618 bis 1648 verwüstet hatte. Auch damals habe man zunächst im Augsburger Religionsfrieden von 1555 einen "klugen, weitsichtigen" Kompromiss gefunden, der die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten beendet habe. Spätere Generationen hätten aber wieder vergessen, wie wichtig es sei, Frieden zu wahren – was zum Dreißigjährigen Krieg geführt habe.