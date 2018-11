Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles plädiert dafür, den Milliardenüberschuss aus der Arbeitslosenversicherung in Weiterbildungsmaßnahmen zu investieren. "Wenn wir in den kommenden Jahren zusätzliche Spielräume haben in der Arbeitsmarktpolitik, ist für mich sehr klar, wo wir das Geld investieren sollten: in die berufliche Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Die SPD werde anderthalb Millionen Menschen ohne Berufsqualifikation "nicht im Regen stehen lassen", fügte sie hinzu.

Widerstand gibt es allerdings beim Koalitionspartner. Die Union möchte nämlich die Beiträge weiter senken. "Eine Beitragssenkung um 0,5 Prozentpunkte wäre für mich nicht voreilig, sondern objektiv geboten", sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann. Nahles betonte hingegen: "Qualifizierung ist das Gebot der Stunde. Wer jetzt voreilig weitere Senkungen fordert, gefährdet diese Aufgabe."

Nach Einschätzung der Bundesregierung wird die Rücklage der Arbeitslosenversicherung im Verlauf des Jahres die 20-Milliarden-Euro-Marke erreichen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2018 hervor, mit dem sich das Bundeskabinett am Mittwoch befassen wird. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, den Beitragssatz um 0,3 Prozentpunkte zu senken. Ein konkreter Zeitpunkt wird dort aber nicht genannt.