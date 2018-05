Die Prüfung der fragwürdigen Asylenscheidungen der Bamf-Außenstelle in Bremen könnte die Zahl unbearbeiteter Asylanträge insgesamt wieder deutlich steigen lassen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf einen Fragenkatalog der Bundestagsfraktion der Grünen hervor. Darin schreibt das Innenministerium, dass etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund drei Monate lang mit der Prüfung der rund 18.000 Fälle der Außenstelle Bremen betraut seien. Wegen dieses zusätzlichen Personalaufwands bestehe das Risiko, dass der Bestand an offenen Asylverfahren von aktuell rund 50.000 auf etwa 80.000 steigen könne.



Das Ziel einer Bearbeitungsdauer von drei Monaten bei neuen Verfahren sei dann nicht mehr zu halten. Bereits in der vergangenen Woche hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angeordnet, dass die 54 Mitarbeiter der Bremer Bamf-Außenstelle vorübergehend keine Asylanträge mehr bearbeiten sollen. Auch sie fallen damit nun erst einmal aus.

In der Bremer Bamf-Außenstelle sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1.200 Menschen Asyl erhalten haben – ohne rechtliche Grundlage. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb gegen die frühere Leiterin, weitere Mitarbeiter, einen Dolmetscher und Anwälte. Der Dolmetscher steht im Verdacht, von Asylbewerbern Geld genommen zu haben. In dem Verfahren interessieren sich die Ermittler außerdem für mehrere Anwälte, die Asylverfahren an das Bremer Amt herangetragen haben sollen. Nach Informationen von Spiegel Online wird inzwischen auch gegen den Stellvertreter der früheren Bremer Außenstellenleiterin Ulrike B. disziplinarrechtlich vorgegangen.

Zu den Motiven für die Manipulationen in Bremen hat das Bamf offenbar noch keine Erkenntnisse. Die Behörde stellte zwar in einem internen Prüfbericht vom 11. Mai fest, es habe sich der Verdacht erhärtet, dass fünf Beschäftigte gemeinsam mit der im Juli 2016 abgesetzten Leiterin der Außenstelle gegen geltendes Recht, sicherheitsrechtliche Vorgaben und innerbetriebliche Anweisungen verstoßen hätten. Ob sie dies aus eigener Überzeugung oder auf Weisung der damaligen Leiterin getan hätten, könne aber noch nicht abschließend beantwortet werden.

In dem internen Bericht heißt es außerdem: "Insbesondere bei syrischen und irakischen Antragstellenden wurde die Identität nicht geprüft, obwohl es Hinweise aus zuständigen Ausländerbehörden gab, dass es sich hierbei um türkische Staatsangehörige bzw. um auffällig gewordene Clan-Mitglieder handelte."



Bremen soll nur für etwa zehn Prozent der fraglichen Fälle zuständig gewesen sein

Wie Spiegel Online berichtet, geht aus dem Bericht der Bamf-Innenrevision zudem hervor, dass die Bremer Außenstelle von 1.371 untersuchten Verfahren aus den Jahren 2013 bis 2017 überhaupt nur für 142 Fälle zuständig gewesen sein soll. In mehr als der Hälfte der zu prüfenden Bremer Entscheidungen habe kein zulässiger Antrag vorgelegen. In rund 40 Prozent der Fälle sei die Identität der Asylbewerber nicht geklärt worden. Die Fälle zweier beschuldigter Anwälte seien "systematisch bevorzugt behandelt und wohlwollend entschieden worden", zitiert Spiegel Online aus dem Bericht.

Wegen des Skandals waren Seehofer und Bamf-Chefin Jutta Cordt am Dienstag vor den Innenausschuss des Bundestags geladen – in nicht-öffentlicher Sitzung. Die Abgeordneten verlangen unter anderem Aufklärung darüber, wem wann konkrete Informationen zu den Missständen vorlagen und wie darauf reagiert wurde. Aus der Opposition gibt es zunehmend Forderungen, die Affäre von einem Untersuchungsausschuss des Bundestags aufklären zu lassen.