Endlich darf Bremen selbst mitmischen. Seit der Skandal um die dortige Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Mitte April losgebrochen war, hatte die Landespolitik nur eine Rolle eines irritierten Kommentators am Rand einnehmen dürfen: hilflos, zornig, entgeistert. Dass dort unter Federführung der Außenstellenleiterin Ulrike B. je nach Berichterstattung 1.167 oder 3.332, jedenfalls ganz viele Asylbescheide, möglicherweise zu Unrecht ausgestellt worden sein sollen, wer hätte das geahnt?



Einblick in die Vorgänge hatte niemand im Rathaus gehabt, Kontrollbefugnisse schon gar nicht. Aber den Imageschaden fürchtet man: "Wie das Bremen wieder an die Backe geklebt wird", ist aus Senatskreisen zu hören, "ist wirklich eine Riesensauerei". Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) klagte über die "unteriridische Informationspolitik" des Bundes und sprach von einem "Millionenschaden", der irgendwo entstanden sei.



Jetzt aber darf Müllers Zentrale Antikorruptionsstelle (Zaks) eingreifen, eine Elitetruppe der Bremischen Landespolizei, die in Schmiergeldermittlungen gegen die Rüstungsindustrie spektakuläre Erfolge erzielt hat. Gemeinsam mit Bundespolizisten und 70 Bamf-Kontrolleuren soll die Zaks alle 18.000 positiven Asylbescheide untersuchen, die von der Bremer Außenstelle seit dem Jahr 2000 ausgestellt wurden. Das ist ein Ergebnis des Krisentreffens von Bamf-Präsidentin Jutta Cordt, Staatssekretär Helmut Teichmann aus dem Bundesinnenministerium und Thomas Ehmke, Bremer Staatsrat beim Innensenator, am Freitag.



"Flüchtlinge zum zweiten Mal Opfer"

Nicht abschließend geklärt wurde allerdings, wie sich der Beschluss des Innenministers auswirken wird, dass die Außenstelle keine Fälle mehr entscheiden darf. Zwar soll die Außenstelle Bad Fallingbostel die Bremer Fälle nun registrieren und es wird einen Shuttlebus für Antragsteller geben. Aber wer in den 3.000 anhängigen Streitfällen für das Bamf vor dem Verwaltungsgericht Bremen Bericht erstattet, bleibt ungewiss. "Damit drohen die Geflüchteten zum zweiten Mal zum Opfer zu werden", sagt Marc Millies vom Bremer Flüchtlingsrat. Auch sei "bezeichnend, dass ausschließlich die positiven Entscheide geprüft werden".



Sicher ist, dass ein Team mit so viel geballter Prüfkompetenz, wie es die Bremer Zaks-Bamf-Taskforce hat, auf Auffälligkeiten stoßen wird. Alles andere wäre angesichts der Überlastung des Bamf in den vergangenen drei Jahren überraschend. Denn seit 2015 sind nicht nur weit mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das Bamf ist in dieser Zeit auch von einer überschaubaren Institution zu einer großen Behörde mit 7.300 Mitarbeitern ausgebaut worden – mit allen Verwerfungen, die das mit sich bringt.

Vereinfachte Verfahren

So begünstigt der Druck, dass jeder Sachbearbeiter pro Tag 3,5 Entscheidungen treffen soll, Pannen. Hinzu kommen die Ermessensspielräume, die durch das Anhörungsverfahren eingeräumt werden und seit 2015 noch erweitert worden waren. Im November 2015 teilte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) beispielsweise mit: "Asylverfahren von syrischen und von irakischen Antragstellern jesidischen oder christlichen Glaubens werden vom Bamf seit dem 18. November 2014 prioritär in einem vereinfachten Verfahren bearbeitet." Im Irak hatte sich spätestens seit 2012 ein Genozid an diesen religiösen Minderheiten abgezeichnet, begangen durch die Milizen des "Islamischen Staats".

Was "vereinfachte Verfahren" heißt, hat Janne Grote wissenschaftlich untersucht. Er forscht am Bamf zu internationaler Migration und Migrationssteuerung. Zu solchen Verfahren würden die "temporäre Aussetzung der Anhörung" und die "Entscheidung über die Anträge mittels eines Fragebogens" gehören. Das schriftliche Verfahren bringe allerdings "neue Herausforderungen hinsichtlich rückwirkender erkennungsdienstlicher Behandlung" mit sich und Lücken bei der Passerfassung. Das sind genau die Vorwürfe, die nun der Bremer Dependance gemacht werden, weil sie den Gestaltungsspielraum im Zweifel für die Flüchtlinge ausgenutzt hatte. So berichtet beispielsweise der Spiegel, die suspendierte Leiterin der Außenstelle, Regierungsdirektorin Ulrike B., habe Entscheidungen getroffen, ohne die Asylbewerber anzuhören, Identitäten zu klären, Fingerabdrücke nehmen oder Pässe auf ihre Echtheit prüfen zu lassen.

Ist das, was in Bremen geschah, also ein Skandal, ein pragmatischer Zugriff in schwieriger Zeit oder eine Frage der Einstellung? Von allem etwas.