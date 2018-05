Im Fall der wegen Unregelmäßigkeiten bei Asylbescheiden in die Schlagzeilen geratenen Bremer Außenstelle des Bamf wird jetzt auch ein Wirtschaftsprüfer eingeschaltet. Er soll herausfinden, wo 8,5 Millionen Euro gelandet sind, die das Bremer Flüchtlingsamt an auswärtige Stellen überwiesen hatte.



Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, es sei keineswegs sicher, dass dieses Geld unrechtmäßig abgeflossen sei. Um dies aber auszuschließen, habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angeordnet, diese Buchungsvorgänge zu prüfen.

Dem Vernehmen nach wurde das Geld unter der Leitung der inzwischen abberufenen Bremer Amtsleiterin Ulrike B. über einen Zeitraum von elf Jahren überwiesen – unter anderem an Anwaltskanzleien. Der Fall könnte auch eine zweite Bremer Behörde betreffen, hatte Seehofer nach der Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses zum Bamf-Skandal gesagt. Unklar blieb, ob auch Anwälte zu den Empfängern zählen, deren Asylfälle im Zusammenhang mit manipulierten Asylakten in Bremen zuletzt überprüft worden waren.

Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ulrike B. wegen mehr als 1.200 Asylverfahren, die unter ihrer Leitung positiv entschieden worden sein sollen – ohne Einhaltung der Vorschriften. Die Staatsanwaltschaft und die Leitung der Bamf-Zentrale gehen zudem der Frage nach, welche Rolle weitere Mitarbeiter und die Anwälte der Antragsteller spielten.



Ex-Bamf-Chef Weise soll vor Innenausschuss aussagen

Union und SPD wollen auch die Rolle von Ex-Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise untersuchen. Nach ihrem Willen sollen er und sein Vorgänger Manfred Schmidt bei der nächsten Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag erscheinen.



Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burkhard Lischka, sagte, es sei weiterhin ungeklärt, warum die Zentrale in Nürnberg nicht schneller in der Bremer Bamf-Stelle eingegriffen wurde, obwohl es schon im Juli 2014 wichtige Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gegeben habe. "Eins ist klar, die internen Kontrollmechanismen des Bamf haben komplett versagt." Die Opposition will darüber hinaus auch den früheren Innenminister Thomas de Maizière und Wirtschaftsminister Peter Altmaier als ehemaligen Flüchtlingskoordinator der Regierung befragen.