In der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide verlangt die SPD, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einschaltet. "Merkel drückt sich vor ihrer eigenen Verantwortung. Sie schweigt, tut nichts und will den Kontrollverlust im Bamf aussitzen", sagte der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner der Welt wegen der Affäre in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). "Die Kanzlerin muss jetzt endlich dafür sorgen, dass aufgeklärt wird – und sie muss endlich selbst aufklären."

Merkel hatte 2015, als die Zahl der Flüchtlinge rapide angestiegen war, die Zuständigkeit eigens ins Kanzleramt geholt: Sie machte ihren Kanzleramtschef, den heutigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, zum Flüchtlingskoordinator.



In den Jahren 2015/2016, als die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hatte Frank-Jürgen Weise die Behörde geleitet. Der Bamf-Gesamtpersonalrat erhob nun schwere Vorwürfe gegen ihn. "Unter der Amtsleitung von Herrn Weise wurde das Bamf auf marktwirtschaftliche Benchmarks getrimmt. Über das Grundrecht auf Asyl wurde wie am Fließband entschieden", sagte Rudolf Scheinost den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Jetzt zahlen wir mit den vielen Gerichtsurteilen gegen Bamf-Entscheidungen sowie den Pannen, Fehlern und Unregelmäßigkeiten bei den Außenstellen die Rechnung für diese Behördenpolitik."

Weise verteidigte sein Vorgehen. Die Unregelmäßigkeiten in Bremen seien "im Kern auf persönliches Fehlverhalten" und "wohl auf falsch verstandene Humanität" zurückzuführen. Solche Fehler hätten "auch ohne Umbau der Behörde und Ansturm passieren können". Ohne "eine massive Beschleunigung mit dem Risiko, dass unerfahrene Mitarbeiter und Dolmetscher auch Fehler machen können", wären aber heute noch immer hunderttausende Asyl-Verfahren unbearbeitet, argumentierte er.

Die im Zentrum der Affäre stehende Bremer Bamf-Außenstelle steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Verdacht, zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen unberechtigt Asyl gewährt zu haben – offenbar vor allem besonders viele vom IS verfolgte Jesiden. Doch könnten auch Gefährder unkontrollier ins Land gekommen sein. Das Bundeskriminalamt (BKA) und der Verfassungsschutz wurden in die Ermittlungen einbezogen. Die FDP will wegen der Vorwürfe im Parlament beantragen, eine Nachkontrolle aller Asylentscheide zwischen 2014 und 2017 vom Flüchtlingsamt an externe Prüfer zu übertragen. "Die Behörde sollte sich in diesem Fall nicht selbst kontrollieren", sagte Innenexpertin Linda Teuteberg der Bild-Zeitung.

Mayer: Viele Vorwürfe waren bekannt

Horst Seehofer (CSU), der als Innenminister für das Bundesflüchtlingsamt zuständig ist, kündigte erneut volle Aufklärung und Konsequenzen an, ließ aber offen, ob Behördenchefin Jutta Cordt Fehler gemacht habe, die zu ihrer Ablösung führen könnten.

Sein Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) verteidigte die Entscheidung, Seehofer vor dessen Antrittsbesuch beim Bundesflüchtlingsamt am 6. April nicht über die Vorwürfe im Bremer Asyl-Skandal informiert zu haben. "Mir war es wichtig, diese Vorwürfe oder diese Gerüchte, die es zu dem Zeitpunkt erst waren, ihnen auf den Grund zu gehen", sagte Mayer in der ARD-Sendung Anne Will.

Er habe am 4. April abends von der damals neuen und inzwischen wieder abgelösten Leiterin der Bremer Außenstelle, Josefa Schmid, einen knapp 100-seitigen Bericht erhalten. "Zwischen der Übermittlung des Berichts und dem Besuch von Horst Seehofer und mir beim Bamf in Nürnberg lagen nur etwas mehr als 24 Stunden." Den Bericht habe er erst prüfen wollen, bevor er den Minister damit konfrontierte. Schmids Bericht sei ernstzunehmen. "Aber 90 Prozent der Hinweise, die in diesem Bericht auftauchen, waren dem Bamf schon lange bekannt."

"Personal, das vollkommen ungeeignet war"

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) plädierte für eine neue Personalpolitik im Bamf. Mit Blick auf die vielen befristet eingestellten Entscheider sagte er im Bericht aus Berlin, das Vorgehen sei "nahezu grotesk. Deswegen wäre es richtig, hier die Verträge zu entfristen, mit den guten Leuten, mit den ausgebildeten, die die Arbeit bereist verstehen. Und das Personal aufzustocken."

Zwei Mitarbeiter des Bamf erhoben in der ARD-Sendung schwere Vorwürfe gegen ihre Behörde. Sie berichteten von erheblichen Mängeln in der Einarbeitung fachfremder Personen: Diese seien nur kurz und schematisch mit dem Ausländerrecht und dem Asylverfahrensgesetz vertraut gemacht worden. Statt Juristen oder Rechtspflegern seien "Soziologen, Archäologen und Pädagogen" eingestellt worden, "Personal, das vollkommen ungeeignet war", sagte einer der beiden. Außerdem herrsche massiver Arbeitsdruck. Manche Bamf-Mitarbeiter hätten – um Ärger und Mehrarbeit zu vermeiden – lieber Asylanträgen stattgegeben, statt diese abzulehnen.