Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius möchte die gegen Russland verhängten Sanktionen überprüfen lassen. Die deutsche Wirtschaft habe wegen der Strafmaßnahmen Schäden in Milliardenhöhe erlitten, zugleich schienen sie Präsident Wladimir Putin innenpolitisch gestärkt zu haben, sagte der SPD-Politiker der Süddeutschen Zeitung. "Dies sollte Anlass sein, die Sanktionen zu überprüfen. Wenn man Ziele nicht erreicht, muss man sich fragen, ob die Instrumente die richtigen sind."

Martin Dulig, Ostbeauftragter der SPD, wünscht sich offenbar ebenfalls eine Änderung der EU-Position. Der Vize-Regierungschef in Sachsen sagte der Zeitung: "Damit Bewegung reinkommt, sollte der erste Zug durchaus von der Europäischen Union ausgehen." Der Umgang mit Russland soll Informationen der Zeitung zufolge am Montag Thema auf der SPD-Vorstandssitzung sein. Die Haltung von Außenminister Heiko Maas (SPD) gegenüber der Regierung in Moskau hatte zuletzt eine parteiinterne Diskussion ausgelöst. Der Minister hatte zu Beginn seiner Amtszeit einen härteren Kurs eingeschlagen als sein Vorgänger Sigmar Gabriel. Maas warf Moskau "Aggression" in der Ukraine und "zunehmend feindseliges" Verhalten vor. In seiner Partei geriet er deswegen unter Druck.

Die EU-Staaten hatten 2014 mit Wirtschaftssanktionen auf Russlands völkerrechtswidrige Annexion der Krim reagiert. Auch wegen der Entfachung des Krieges gegen die Ukraine hatte sich die Union für Sanktionen gegen Russland entschieden. In dem immer noch anhaltenden Konflikt sind mittlerweile mehr als 10.000 Menschen gestorben. Der Kreml unterstützt weiterhin prorussische Separatisten, die einen Teil der Ukraine besetzt halten. Als Gegenmaßnahme auf die Sanktionen der EU verhängte Russland ein Einfuhrverbot für Lebensmittel.

Nach Angaben von Brüsseler Diplomaten stellen mehrere EU-Länder – darunter Italien, Griechenland, Österreich, Ungarn und Bulgarien – die geplante Verlängerung der Sanktionen gegen Russland infrage. Die Sanktionen waren zuletzt bis zum 31. Juli 2018 verlängert worden. Der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft zufolge wird voraussichtlich beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Juni über das Thema gesprochen. Eine erneute Verlängerung der Strafmaßnahmen kann nur einstimmig beschlossen werden.

Auch ostdeutsche Bundesländer dringen seit längerem auf eine Lockerung der Russland-Sanktionen, vor allem wegen wirtschaftlicher Einbußen. Besonders hart getroffen seien die Land- und Ernährungswirtschaft, hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu Jahresbeginn gesagt. In einem Interview kritisierte er, die Probleme in der Ukraine löse man nicht durch "Symbolpolitik auf dem Rücken unserer Betriebe". Auch Niedersachsens Agrar- und Landmaschinenbranchen machten die Sanktionen zu schaffen.