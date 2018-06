"Möglichst munter" wolle er es haben, hat SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider angekündigt: Am kommenden Mittwoch wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erstmals den Fragen der Abgeordneten stellen. Eine Stunde lang hat der Bundestag die Gelegenheit, die Kanzlerin in öffentlicher Sitzung mit Fragen zu konfrontieren, die ihr vorab nicht bekannt sind.



Mit seiner Hoffnung, die parlamentarische Debattenkultur durch diesen Vorgang zu beleben, steht Carsten Schneider nicht allein. Auch AfD-Fraktionsvorsitzender Gauland, dessen Partei als Oppositionsführerin die Fragerunde am Mittwoch eröffnen darf, begrüßte diesen Termin. Die Grünen und die Linke fordern schon lange eine Reform der Regierungsbefragung.



Denn diese Tradition, die in Sitzungswochen jeden Mittwoch nach der Kabinettssitzung stattfindet, ist bisher wenig konfrontativ: Bislang findet die Regierungsbefragung 35 Minuten lang statt, zumeist geben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre über die Themen der vorherigen Kabinettssitzung Auskunft. Neu ist nun also, dass Angela Merkel persönlich vor ihren Abgeordneten steht – und dass sie keinerlei Kenntnis, sondern höchstens eine Ahnung der Themen hat.



Die Union hat sich lange gewehrt gegen dieses Prozedere, das beispielsweise in Großbritannien längst Usus ist: Wenn sich Regierungschefin Theresa May in London aufhält, steht sie jeden Mittwoch für die Fragen ihrer Abgeordneten bereit. Sie ist dabei ebenfalls unvorbereitet und darf durch kein anderes Mitglied ihrer Regierung vertreten werden – ein Format, das in den britischen Medien sowie im Internet viel Aufmerksamkeit erlangt. Womöglich stellt es auch für Deutschland ein Modell dar. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf geeinigt, dass die Kanzlerin künftig dreimal pro Jahr im Bundestag befragt werden kann. Die genauen Details müssen noch geregelt werden.



Welche Fragen haben Sie an Angela Merkel?

Aber jetzt erst mal möchten wir Sie, unsere Community, fragen: Was würden Sie gern von der Bundeskanzlerin wissen? Posten Sie Ihre Fragen in den unten stehenden Kommentarbereich. Ausgewählte Beiträge möchten wir gern veröffentlichen.

In diesem Kommentarbereich werden Beiträge veröffentlicht, die dem Aufruf folgen. Bitte nutzen Sie zur Diskussion über verwandte Themen die Kommentarbereiche unter den entsprechenden anderen Texten auf ZEIT ONLINE.