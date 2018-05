Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will noch in dieser Legislaturperiode eine Änderung des Wahlrechts durchsetzen, durch die das Parlament wieder kleiner wird. Schäuble sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, der Bundestag habe jetzt "einen neuen Präsidenten, der ein Scheitern nicht zulassen will".



Seit der Bundestagswahl 2017 gibt es 709 statt der eigentlich vorgesehenen 598 Abgeordneten. Es ist damit der größte Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik. Zu der Vergrößerung des Parlaments führte das seit 2013 geltende Wahlrecht, das Überhangmandate mit Ausgleichsmandaten kombiniert. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen. Um eine Ungenauigkeit des Wahlergebnisses zu vermeiden, bekommen die anderen Parteien dafür Ausgleichsmandate. Schäuble kritisierte, dass der Bundestag zu groß sei und nach der nächsten Wal wieder kleiner werden müsse. Die Fraktionen müssten nun handeln. "Der Bundestag kann nicht erklären, er könne leider das Wahlrecht nicht ändern, weil man halt keine Lösung finde. Das wird die Öffentlichkeit auf Dauer nicht akzeptieren", sagte Schäuble.



Auch kritisierte Schäuble den deutschen Föderalismus. Hier habe sich die Macht zu sehr auf die Länder verlagert, sagte er. "Das föderale System leidet zunehmend darunter, dass die Ministerpräsidenten ihre Profilierung durch Aktionen auf Bundesebene suchen müssen, da sie sonst nicht ausreichend wahrgenommen werden." Insbesondere die Praxis der Länder zur Enthaltung im Bundesrat rügte Schäuble. "Wir haben heute eine satte Enthaltungsmehrheit im Bundesrat", sagte er. Schäuble erinnerte daran, dass er vor Jahren eine Initiative gestartet hatte, alle Enthaltungen einfach nicht zu zählen. "Das würde schlagartig viel ändern."

Die AfD als Chance für die Demokratie

Der Bundestagspräsident sorgt sich generell um die Zukunft der westlichen Demokratie. "Wir stecken in einem globalen Wettbewerb, wirtschaftlich und politisch. Und da sind nicht alle überzeugt, dass unser westliches, europäisches Modell überlegen ist", sagte der CDU-Politiker. Schäuble verwies auf Kritik, das westliche System sei zu schwerfällig und zu langsam. "Die Leute sagen: Ihr kriegt nix hin. Das dauert alles zu lange. Sie haben recht." Schäuble wollte sich damit nicht abfinden. "Ich will nicht akzeptieren, dass das chinesische Modell gewinnt."

Lobend äußerte sich der frühere Finanzminister über das "bemerkenswerte Tempo" des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser sei unter allen vergleichbaren Führern in Europa derjenige, "der am ehesten eine Chance bietet, dass sich etwas verändert". Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz habe "Elemente des Macron'schen Schwungs" in die österreichische Politik eingebracht und sein Land bislang auf einem pro-europäischen Kurs gehalten.

Den Einzug der AfD in den Bundestag sieht Schäuble bei aller Kritik an der Partei auch als Chance für die Demokratie. Die anderen Parteien seien neu herausgefordert, auch sei das Übergewicht der großen Koalition nicht mehr so erdrückend wie in der vergangenen Legislaturperiode.