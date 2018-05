Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat am Donnerstag das Verhalten der Polizei in Cottbus bei einer Aktion mutmaßlich rechtsextremer Fußballfans kritisiert. "Wenn Polizisten die Zeichen des Ku-Klux-Klan nicht kennen, stößt das bei mir auf Verständnislosigkeit. Dazu fällt mir nichts mehr ein", sagte Schröter am Donnerstag im Landtag.

Mehrere Beamte haben am Sonntag beobachtet, wie Fans des FC Energie Cottbus nach der Aufstiegsfeier auf dem Altmarkt mit KKK-Symbolen aufgetreten waren - schritten aber nicht ein. An diesem Tag waren mehrere Hundert Fans nach dem Spiel gegen Weiche Flensburg und dem Aufstieg in die 3. Liga durch die Cottbuser Innenstadt gezogen.

Auf dem Altmarkt präsentierte eine Handvoll Fans ein Banner mit dem Schriftzug "Aufstieg des Bösen", darauf das KKK-Kreuz. Dabei trugen sie weiße Kapuzen im Stil des Ku-Klux-Klans. Und auch der Schriftzug war offenbar ganz bewusst gewählt: Den gleichen Namen trägt eine bekannte Filmbiografie über Adolf Hitler. Bekannt wurde der Fall erst durch ein Foto, das im Internet verbreitet wurde.

Die Beamten wollen den Zusammenhang nicht erkannt haben

Um das Verhalten der Beamten kümmert sich nun auch das für polizeiinterne und Amtsdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA). Gegen drei Beamte, darunter die Leiterin der Inspektion Cottbus, wird ermittelt. Der Verdacht: Strafvereitelung im Amt. Polizeivizepräsident Roger Höppner (57) hat am Mittwoch angewiesen, dass gegen die Beamten ein Anzeige erstattet wird. Sie sind vom Dienst suspendiert.



Die drei Beamten hatten - wie erst am Mittwoch bekannt wurden - die Szenerie aus direkter Nähe beobachtet. Nach ersten Erklärungen der Polizei haben die Beamten auf dem Altmarkt in Cottbus die Fans in Kapuzen und mit Bengalo-Feuer gesehen, nicht aber das Transparent. Die Beamten seien aber davon ausgegangen, dass die Kopfbedeckungen nur Maskierung gewesen seien, um Anzeigen wegen des illegalen Feuerwerks zu entgehen.

Einen Zusammenhang zwischen den typischen, weißen Kapuzen und dem Ku-Klux-Klan hätten die Beamten jedoch nicht herstellen können, die Aktion im Kontext nicht erkannt, hieß es zunächst. Von dieser bisherigen Darstellung der örtliche Direktion rückte das Polizeipräsidium in Potsdam am Mittwoch in Teilen sogar ab. Nun heißt es, die Beamten hätte in unmittelbarer Nähe zu den rechten Cottbus-Fans gestanden.

Minister: Verhalten der Beamten ist nicht hinnehmbar

Wie Schröter nun sagte, werde das Vorgehen der Polizei genau geprüft. Etwa warum bereits gegen 18 Uhr eine von zwei eingesetzten Hundertschaften bereits nach Hause geschickt wurde, dies sei erklärungsbedürftig, wenn die Lage bekanntermaßen erst meist nach Fußballspielen eskaliert.



Um 19 Uhr hätten sich mehrere Hundert Fans auf dem Altmarkt befunden, darunter teils stark alkoholisierte Männer und "polizeilich relevante Personen". Die Bengalos seien gegen 19.15 entzündet worden. Die ganze Flashmob-Aktion habe mehrere Minuten gedauert, sei offenbar gut organisiert gewesen und habe der Aufnahme des Fotos gedient., sagte Schröter.

Die drei Beamten, die das alles aus unmittelbarer Nähe gesehen haben, haben das alles laut Schröter auch fotografiert und dokumentiert. Schröter kritisierte, dass die Polizisten weder sofort noch danach eingegriffen haben, um die Personalien festzustellen. Deshalb wissen die Ermittler auch nicht, wer sich unter den KKK-Masken versteckt hat.

Selbst wenn die Beamten aus Sorge um eine Eskalation zunächst nicht eingegriffen hätte, so hätten sie doch im Anschluss unverzüglich die Identitäten feststellen müssen. "Falls staatliche Eingriffsmöglichkeiten vorwerfbar nicht ausgeschöpft worden sein sollten, ist das nicht hinnehmbar", sagte Schröter.