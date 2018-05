Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat von der Bundesregierung bessere Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer in der digitalen Arbeitswelt gefordert. "Noch hat die Politik keine ausreichenden Antworten auf die Veränderungen durch die Digitalisierung gefunden", sagte der Vorsitzende Reiner Hoffmann in seiner Eröffnungsrede des 21. DGB-Bundeskongresses. "So weigern sich aufs Internet basierende Plattformen, ihre Rolle als Arbeitgeber anzunehmen", sagte Hoffmann am Sonntag. "Das betrifft Millionen Menschen."

Ein weiteres Diskussionsthema sind Tarifverträge. Die Regierung sei bei dem Ziel, die Tarifbindung zu stärken, noch nicht die nötigen Schritte gegangen, sagte Hoffmann: "Wir fordern zum Beispiel, dass ein Tarifvertrag für ein Unternehmen auch dann weiter gilt, wenn es aus seinem Arbeitgeberverband ausgetreten ist und die Tarifbindung nicht mehr gilt."

Hoffmann stellt sich Montag zur Wiederwahl

Am Montag wird auf dem Bundeskongress die DGB-Spitze neu gewählt. Hoffmann, seine Stellvertreterin Elke Hannack sowie die zwei Vorstandsmitglieder Annelie Buntenbach und Stefan Körzell stellen sich zur Wiederwahl. Am Dienstag spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), am Mittwoch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu den Delegierten.

Vorab hatte Heil nach Kritik an verschiedenen Dienstleistern und Unternehmen aus der Digitalwirtschaft in der Samstagausgabe der Frankfurter Rundschau die Firmen davor gewarnt, Beschäftigte auszubeuten. So etwas sei "inakzeptabel", sagte er der Zeitung. "Einige verwechseln Digitalisierung mit Ausbeutung. Wer das tut, hat mich als Gegner."