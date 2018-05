In sogenannten "Dublin-Fällen" werden die Asylgründe nicht geprüft, weil ein anderer europäischer Staat zuständig ist. Die Betroffenen werden dann in den jeweiligen Staat abgeschoben und sollen dort ihr Asylverfahren erhalten. Laut Pro Asyl geht jede fünfte Abschiebung von Deutschland nach Italien. Unter dem Strich begünstigt das Dublin-System die Flüchtlingsabwehrpolitik der Bundesrepublik, kritisiert die Flüchtlingsorganisation: In mehr als 3.000 Fällen habe eine Überstellung ins EU-Ausland stattgefunden, während Deutschland mit rund 1.500 Flüchtlingen nur knapp halb so viele über das Dublin-System aufgenommen hätte.