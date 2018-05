Vielleicht wird man nach diesem Sonntag etwas genauer wissen, wo Deutschland politisch steht. Die AfD hat ihre Anhänger nach Berlin gerufen zu einem "Tag der Abrechnung". Diverse andere Gruppen führen verschiedenen Gegendemonstrationen an. Die AfD hat 10.000 Teilnehmer angemeldet, die Gegendemonstranten erwarten mehr als 15.000 Besucher.

So könnte dieser Tag zeigen, wie viele Menschen die AfD auf die Straße bringen kann. Und die bunten Gegner aus linken Parteien, Gewerkschaften, Clubbesitzern und Künstlern könnten vorführen, wie vielen Menschen es wichtig ist, Rassismus öffentlich zu verurteilen. Die Frage des Tages lautet also: Welcher Teil der Gesellschaft wird mehr Menschen mobilisieren?

AfD zählt 5.000 Teilnehmer

Mehrere tausend Demonstranten sammelten sich auf dem Washington-Platz vor dem Hauptbahnhof, um der AfD unter dem Motto "Zukunft für Deutschland – für Freiheit und Demokratie" zu folgen.



Die Teilnehmer schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen, die teils von den Organisatoren ausgeteilt wurden. Auf Schildern und Transparenten waren AfD-Slogans wie "Grenzen schützen", "Die Freiheit der Frau ist nicht verhandelbar", aber auch "Arbeit muss sich wieder lohnen" zu lesen. "Krieg gegen das Deutsche Volk" beklagte ein Teilnehmer auf einem Schild, "Merkel schafft uns ab", hieß es auf einem anderen. Die AfD zählte 5.000 Teilnehmer, beobachter sprachen von 2.500.



1321 Bilder der #AfD-Kundgebung. Die steht in der prallen Sonne - einige können nicht mehr, einer liegt am Rand auf'm Boden, niemand kümmert sich um ihn. Die Demo will demnächst loslaufen, stellt sich Grad auf.#b2705 #gegendenhass pic.twitter.com/e7iEuMzoCd — 𝖧𝖾𝗇𝗋𝗂𝗄 𝖬𝖾𝗋𝗄𝖾𝗋 (@J_MkHk) 27. Mai 2018

"Höcke, Höcke"

Den Auftakt dort bildeten Reden von Christoph Bernd vom Cottbuser Verein Zukunft Heimat und Marietherese Kaiser von den Montagsdemonstrationen gegen die Regierung aus Hamburg. Sie lobten das Bündnis der AfD mit den Bürgerbewegungen und verlangten, Deutschland als den Nationalstaat wiederherzustellen. Berndt sprach sich dafür aus, dass der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland nächster Bundeskanzler werden solle.

"Merkel muss weg", skandiertem die Teilnehmer und besonders lautstark "Widerstand". Bundesvorstands-Beisitzer Andreas Kalbitz zitierte den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke: Die AfD sei "die letzte evolutionäre Chance für unser Land". "Höcke, Höcke", antworteten die Teilnehmer.

Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch wandte sich mit scharfen Worten gegen den Islam, den sie als "politische Herrschaftsordnung" bezeichnete. Sie nannte in dem Zusammenhang den Nationalspieler Mesud Özil ein Beispiel für "grandios gescheiterte Integration". Hintergrund dieses Angriffs ist Özils Begegnung mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan.



Özil stehe der Islam näher als das Grundgesetz, sagte von Storch. So ein Fußballer "sollte nicht in unserer Nationalmannschaft spielen". Sie sagte weiter, die Muslime seien nicht bereit, den Islam zu reformieren. Doch "die Mehrheit der Muslime steht hinter dem Herrschaftsanspruch des Islam", was sich bei den Wahlen in Ägypten gezeigt habe, wo die Muslimbruderschaft großen Zuspruch erhalten habe oder bei der Hamas in den Palästinensergebieten. Sie hätten damit "einer Islamistischen Diktatur zugestimmt".



Der Demonstrationszug setzte sich danach in Richtung des Brandenburger Tores entlang des Spreeufers in Bewegung. Auf der anderen Seite der Spre demonstrierten Tausende gegen die AfD. Die Polizei hatte Boote aufs den Fluss geschickt, um eine direkte Begegnung der beiden Gruppen zu verhindern. Vor dem Brandenburger Tor sollen die AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland sprechen.



Gegenprotest kommt übers Wasser

Auf der Spree paddelten und schipperten derweil ein gutes Dutzend Flöße und Boote Richtung Hauptbahnhof. Von dort aus wollten sie am Bundestag vorbei Richtung ARD-Hauptstadtstudio fahren. Dort kreuzt sich ihr Weg mit dem Zug der AfD-Demonstration, die über eine Spreebrücke hinweg ziehen will. "Wir wollen der AfD zeigen, was wir von ihrem Rassismus halten: Nichts", sagte ein Sprecher der Floß-Demonstranten.



Auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs wiederum zogen Musikwagen los zu einer Party-Demo, die über die Straße des 17. Juni führen soll. Ihr Motto: "Die AfD wegbassen."

Vor dem Reichstagsgebäude sammelten sich unterdessen mehrere tausend Gegendemonstranten unter dem Schlagwort "Stoppt den Hass". Hier wird unter andere der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck als Redner erwartet. Eine von Künstlern organisierte "Glänzende Demonstration" war schließlich von Berlin-Mitte zum Brandenburger Tor geplant.

Die Berliner Polizei sorgt mit rund 2.000 beamten für Sicherheit. Linksradikale Gruppen hatten Blockaden angekündigt.