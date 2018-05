Christian Lindner war im Wahlkampf 2017 Deutschlands liebste politische One-Man-Show: der Mann mit Sneakers zum Zweireiher. Der Macher, der im Taxi zwischen zwei Terminen noch schnell ein politisches Statement in die Handykamera sprach, das sich dann wie von selbst im Netz verbreitete. Der Parteichef, der mit klaren Ideen und gutem Marketing die FDP zurück in die Regierung hieven wollte.

Mit seiner Beliebtheit ging Macht einher. Doch statt sie zu nutzen, ließ Lindner im Herbst die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition platzen, ohne sich so recht zu erklären. Fortan galt er vielen Bürgern als verantwortungsloser Zögerer. Vor allem denen, die große Hoffnungen in seine Modernisierungserzählung gesetzt hatten.

Ein halbes Jahr später hat sich die FDP nun zum Parteitag in Berlin getroffen. Und es geht ihr nicht schlecht: In den Umfragen erreicht die FDP stabil Werte zwischen acht und zehn Prozent, die Oppositionsarbeit der 80 Abgeordneten im Bundestag ist angelaufen. Trotzdem macht die Partei vor allem eins: einen erschöpften Eindruck.



Die FDP will Deutschland laut Parteitagsmotto zur "Innovation Nation" machen. Aber es scheint eher so, als wären sie und ihr Chef am Ende ihrer Innovationskraft angelangt – zumindest für den Moment.

So diskutieren die Liberalen zwar über Digitalpolitik. Doch es ist schwierig, nur Wahlkampfforderungen zu wiederholen, wenn man die zweitgrößte von vier Oppositionsparteien im Bundestag ist – also wenig zu sagen hat. Und es wirkt seltsam, wenn sich Lindner sogar für sein eigenes Wahlplakat aus dem Jahr 2017 entschuldigt: "Digital first, Bedenken Second", das sei wohl mit Blick auf den Datenskandal um Cambridge Analytica etwas zu forsch gewesen, sagt er. Das zeigt: Die FDP hat nicht geklärt, ob sie nun die Lobby der Digitalwirtschaft oder eben eine Datenschutzpartei sein will. Beides zu sein war immer schon eine Herausforderung, heute braucht es eine klare Position noch mehr als zuvor.

Die FDP will unbequem sein

Dabei will die FDP ja sogar unbequem sein. Lindner scheint fast ein bisschen verliebt zu sein in die eigene Streitbarkeit. In seiner Rede hat er sie wieder und wieder betont. Man habe eben Prinzipien und brauche kein Narrativ, sagte er.

Klingt geschmeidig. Aber wohin soll das führen? Zur Kompromissunfähigkeit? So funktioniert Politik nicht, die immer auch von der Bereitschaft zum Kompromiss lebt.

Auch Lindners Kritik an Angela Merkel hat sich abgenutzt. Die Kanzlerin sei in den internationalen Krisen zu zögerlich, stehe nicht für die Zukunft Deutschlands. Doch für diese Haltung braucht es im Frühsommer 2018 nicht mehr die FDP, das übernehmen schon die jungen CDU-Männer.



Andere Parteien sind ebenfalls leer nach diesem langen Wahlkampf, man denke nur an die SPD. Doch während die Genossen regieren und die CSU im Zaum halten müssen, muss die FDP sich dringend neu erfinden. Sonst droht sie in der Opposition zu verschwinden.

Neues Thema Europa

Ein Profilierungsthema könnte Europa sein. Lindner präsentierte am Wochenende in Berlin einen dezidiert proeuropäischen Gegenentwurf zum Macron-Europa. Der FDP-Chef positioniert die FDP als Europapartei, die Ja zu einer Verteidigungsunion, zu mehr gemeinsamem Handel und einem europäischen FBI sagt. Es ist eine doppelte Botschaft: Europa stärken könne auch derjenige, der eine gemeinsame Finanzpolitik ablehne. Lasst uns lieber auf die Bereiche konzentrieren, die mehrheitsfähig sind, so will Lindner seinen Vorschlag verstanden wissen.

Der Parteichef greift eine Leerstelle auf: Seit dem Abgang von Martin Schulz spielt das Thema Europa weder in der Union noch der SPD eine große Rolle. Der französische Präsident Emmanuel Macron wartet noch immer auf Antworten aus Berlin zum Ausbau der Bankenunion, die Merkel ihm nicht geben kann oder will. Lindner bringt nun einen anderen Entwurf ins Spiel: Mehr Europa, aber anders. Das könnte eine der entscheidenden Ideen für eine erfolgreiche Zukunft der FDP sein.