Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont an Spanien ausliefern. Dies sei das Ergebnis einer Prüfung des spanischen Auslieferungsantrages, teilte die Behörde mit. Über den Antrag der Auslieferung der Generalstaatsanwaltschaft muss nun erneut das Oberlandesgericht in Schleswig entscheiden. Puigdemont war im März auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Mehr in Kürze hier auf ZEIT ONLINE