SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles unterstützt die Forderung der Union, die Maghreb-Staaten zu sogenannten sicheren Herkunftsländern zu erklären. "Menschen, die weder geduldet noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden. Das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu: Sie funktioniert nur zusammen mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat", sagte Nahles der Passauer Neuen Presse. Sie nahm damit Bezug auf die geringen Anerkennungsquoten von Asylbewerbern aus Marokko, Algerien und Tunesien, die unter fünf Prozent liege.

Nahles forderte die Grünen auf, dieser Einschätzung zu folgen und die von der Koalition vereinbarte Einstufung im Bundesrat nicht länger zu blockieren. "Wer Schutz braucht, ist willkommen. Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen", sagte die SPD-Chefin. In der vergangenen Legislaturperiode war die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer am Veto von Grünen und Linken in der Länderkammer gescheitert.

Während die Union immer wieder die fehlende Zustimmung der Grünen kritisierte, hielt sich die SPD bisher zurück. Sollten die drei Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, würden die Asylverfahren von Bürgern dieser Länder vereinfacht und beschleunigt werden.

Im Hinblick auf die von Horst Seehofer (CSU) geplanten Ankerzentren für Asylbewerber äußerte sich Nahles skeptisch und forderte vom Bundesinnenminister ein konkretes Konzept. "Stattdessen kritisiert die CSU die Länder, weil diese angeblich blockieren, dabei machen die Länder nur darauf aufmerksam, dass sie nicht wissen, was auf sie zukäme – außer dass sich die Bundespolizei nicht beteiligen will", sagte Nahles. Solange Seehofer nicht für Klarheit sorge, werde er sich kritische Fragen gefallen lassen müssen. Gleiches gelte auch für die Aufarbeitung der Bamf-Affäre.