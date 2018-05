Wenn in einer deutschen Provinzstadt ein Bürgermeister abgewählt wird, ist das erst mal keine große Nachricht. Außer wenn eine so kleine Wahl für etwas viel Größeres steht. Genau das scheint gerade in Freiburg, der wärmsten, melodischsten, vor allem aber grünsten Stadt Deutschlands, zu passieren.

Dieter Salomon, ewiger Bürgermeister der Stadt, ein Grüner, ein bisschen bourgeois, ebenso melodisch im Dialekt wie seine Mitbürger und nie ohne Ironie, hat hier vor 16 Jahren so etwas wie die Machbarkeitsstudie für einen neuen grünen Politikertypus begonnen: Er war der erste konservative Südwestgrüne, pragmatisch bis zur Selbstverleugnung. Seinem Beispiel folgten viele weitere, noch heute stellen sie in Tübingen mit Boris Palmer und Stuttgart mit Fritz Kuhn die Bürgermeister. Schließlich kamen noch größere Erfolge dieses Politikertypus: Winfried Kretschmann wurde Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir wäre beinahe sogar Außenminister Deutschlands geworden, wären die Jamaika-Verhandlungen nicht gescheitert.

Salomon war der Erste, der beweisen musste, dass dieser Typus im Politikbetrieb funktioniert. Und er bewies es schnell und anhaltend. Bis jetzt. Am Sonntag muss er aber gegen eine Unbekannte und einen Unbekannten in Freiburgs Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt antreten. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er verliert. Es wäre das erste Scheitern für einen Vertreter des Modells, das im Südwesten so gut funktioniert hat wie nirgendwo sonst.



Einer der großen politischen Umbrüche Deutschlands

Das Ausscharren der Grünen im Baden-Württemberg, angefangen mit Rezzo Schlauch, der sich als Landesfraktionschef in den frühen Neunzigerjahren erstmals der CDU annäherte, gehört zu den großen politischen Umbrüchen Deutschlands der letzten 20 Jahre – vergleichbar mit dem Aufkommen des Merkelismus in der CDU, der Agenda 2010 bei der SPD oder der Gründung der AfD. Salomon war von früh auf Teil der konservativen Wende bei den Grünen. Als Landesfraktionschef übernahm er den Job von Fritz Kuhn, dem heutigen Bürgermeister von Stuttgart, und übergab später an Winfried Kretschmann, heute Ministerpräsident Baden-Württembergs.

Der pragmatische und konservative Kurs der Südwestgrünen passte in die Zeit damals. Rot-Grün war zwar die bevorzugte Koalition. Die Grünen aber wollten nicht mehr Anhängsel sein, abhängig vom Wahlerfolg der SPD. In Baden-Württemberg erschien ein sozialdemokratischer Sieg zudem unmöglich. Einzige Machtoption der Grünen war ein Bündnis mit der CDU. Es stellte sich schnell heraus, dass eine solche Kombination auch inhaltlich passt: Die Grünen fanden viele Gemeinsamkeiten mit den Konservativen, vor allem gemeinsame Werte, die Bewahrung der Schöpfung und der Familie. Differenzen blieben zwar, etwa die Basisdemokratie und die Chancengerechtigkeit – doch solch Themen hoben die Südwestgrünen fortan nicht mehr hervor.

Salomon, selbstbezeichneter "intellektueller Prolo", ein bürgerlich gewordenen sozialer Aufsteiger, war von Anfang an einer dieser Realos, seine Doktorarbeit hatte den Titel Grüne Theorie und graue Wirklichkeit. Als er 1990 zum Stadtrat, 2002 dann zum Bürgermeister von Freiburg gewählt wurde, begann er mit dem Umbau der Stadt. Freiburg wurde zum Sehnsuchtsort überreizter Großstädter. Zur "Ökohauptstadt", zur "nachhaltigsten Stadt", zu einer der "lebenswertesten" und "beliebtesten" Städte Deutschlands. "Die Inkarnation grünen Erfolges" nannte ihn die Frankfurter Rundschau.

Links und rechts rudern

Wenn man ihn selbst fragt, wie das ging, dann durch Kompromissfindung, einmal die Stimmen von rechts einsammeln, einmal von links. Wer auf beiden Seiten rudert, fährt in der Mitte. Man regiere "mit Verstand", "in langen Linien". Wenn der Haushalt saniert werden muss, dann zur Not auch radikal. "Klimaschutz und Ökonomie, gute Haushaltsführung und Arbeitsplätze", so fasst Salomon seine Themen zusammen. Klingt mehr nach CDU als nach Antiatomkraftbewegung.



Und genau das funktionierte, die Bürger wählten Grün, in den Städten und im Bundesland. Der Realo-Erfolg zermürbte die Parteilinke: Heute gibt es kaum einen Abgeordneten im Landesparlament, der nicht zu den Hyperrealos gehört. Und im Bundestagswahlkampf 2016 stellten die Grünen erstmals zwei Realos, darunter mit Özdemir einen aus Baden-Württemberg, als Spitzenkandidaten auf.

Von Anfang an stand aber auch die Frage im Raum, wie grün das alles überhaupt noch ist. Nach und nach wurden urgrüne Unverhandelbarkeiten infrage gestellt. Quoten und Doppelspitze sind für Salomon kontraproduktiv. Eine baden-württembergische Wahlrechtsreform, vereinbart im Koalitionsvertrag, die mehr Frauen ins Landesparlament gebracht hätte, war für Kretschmann keine Priorität und versickerte. Fritz Kuhn, Bürgermeister der Autostadt Stuttgart, mäanderte im Dieselskandal so heftig, dass er in manchen Momenten wie der Pressesprecher von Daimler klang.