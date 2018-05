Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Affäre um unzulässig ausgestellte Asylbescheide personelle Konsequenzen im Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht aus. Er werde alles tun, "damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt werden, denn sie haben das Vertrauen in das Bamf beschädigt", sagte der CSU-Chef der Mittelbayerischen Zeitung. "Ich werde in der nächsten Woche Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen treffen."

Er müsse jetzt entscheiden, "was wir an Vorkehrungen treffen müssen, damit rechts- und regelwidrige Asylverfahren verhindert werden können und ob die im letzten Jahr eingeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie das Vier-Augen-Prinzip ausreichend sind." Als Fazit sagte Seehofer: "Es muss eine Menge geschehen, nicht nur in Bremen."

Die Grünen äußern bereits Zweifel an Jutta Cordt als Bamf-Chefin. "Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten", sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Luise Amtsberg, der Rheinischen Post.



Skeptisch ist Cordt allerdings gegenüber einem Untersuchungsausschuss zu der Affäre. Dieser dauere zu lange. "Die Missstände im Bamf müssen unverzüglich aufgeklärt und behoben werden", forderte die Grünen-Politikerin. FDP und AfD hatten zuvor einen Untersuchungsausschuss gefordert.



Im Zentrum der Affäre steht die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens rund 1200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen die damalige Bremer Bamf-Chefin und weitere Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung

Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass das Bamf in dieser Affäre deutlich früher als bisher bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten wusste. Interne E-Mails zeigten, dass die Bamf-Zentrale schon früh von fragwürdigen Vorgängen wusste, diese aber allenfalls schleppend und offenbar nur widerwillig aufklären wollte. Ein Behördensprecher bestätigte die Existenz der E-Mails, bestritt aber, dass die Behördenleitung davon wusste.