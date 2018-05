Eigentlich könnte sich Horst Seehofer bestätigt sehen. Vor und im Bundestagswahlkampf nervte der CSU-Chef Bundesregierung mit Klagen über die "Herrschaft des Unrechts" und den "Kontrollverlust" in der Flüchtlingsfrage. Und jetzt das: In der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) tricksten offenbar Anwälte und Behördenmitarbeiter über Jahre hinweg, um Flüchtlingen ohne rechtliche Grundlage zu Bleiberecht zu verhelfen. Früher hätte sich Seehofer so eine Vorlage nicht entgehen lassen: Als Law-and-Order-Mann aus Bayern hätte er die Chaos-Behörde im rot-grünen Bremen gescholten.



Nun ist Seehofer aber nicht mehr nur CSU-Chef, sondern als Bundesinnenminister auch Dienstherr des Bamf. Deshalb hält er sich öffentlich in diesen Tagen auffallend zurück. Er muss den Skandal aufklären und zeigen, dass er es besser kann als sein Vorgänger.



Mit Pauschalkritik eine seiner wichtigsten Behörden gegen sich aufzubringen, das kann er sich wiederum nicht leisten. Andererseits dürften Teile seiner Basis daheim in Bayern genau das von Seehofer erwarten.



Kommt der Untersuchungsausschuss?

Keine einfache Aufgabe also für den neuen Minister, der erst seit März im Amt ist und am Dienstagnachmittag wegen der Bamf-Affäre zu einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag geladen ist. Mehrere Stunden lang werden er und die amtierende Chefin des Bamf, Jutta Cordt, die Fragen der Abgeordneten beantworten.



Richtig gefährlich kann die Affäre für Seehofer nicht werden. Denn weder er noch die jetzige Chefin des Bamf waren zwischen 2013 und 2016 im Amt, als die mindestens 1.200 Flüchtlinge in der Bremer Behörde ihre Aufenthaltstitel bekamen.

Doch die Opposition hat schon versucht, ihn anzugreifen, und unangenehme Fragen gestellt: Was wusste Seehofer wann über die Missstände im Bamf? Hätte er früher und entschlossener reagieren müssen – etwa die Bamf-Chefin feuern? Hat er das Bamf bei seinem Antrittsbesuch im April zu überschwänglich gelobt, angesichts der intern schon bekannten Vorwürfe?



Spätestens seit November 2017 waren die möglichen Bremer Verfehlungen Thema auf Leitungsebene im Bamf. Die neue Leiterin der Bremer Außenstelle hatte schon im März versucht, zum damals noch designierten Minister Seehofer durchzudringen, um von dem Skandal zu berichten. Doch das Umfeld des Ministers blockte zunächst ab. Es dauerte mehrere Wochen, bis der Skandal publik wurde.



Inzwischen darf das Bamf in Bremen zwar keine Asylentscheidungen mehr treffen, das hat Seehofer so bestimmt. Wohl auch, um zu zeigen: Ich greife durch. Er wolle die "ganze Asylorganisation in Deutschland verändern", kündigte Seehofer nun im ZDF an.

Aber daran, dass sich der Bremer Sonderfall möglicherweise zu einem republikweiten Behördendesaster ausweitet, hat er auch kein Interesse. Derzeit werden insgesamt zehn Bamf-Außenstellen untersucht. Noch mehr Negativschlagzeilen vor der Landtagswahl im Herbst in Bayern kann Seehofer nicht gebrauchen. Zumal – eine kuriose Seitengeschichte – Josefa Schmid, die ehemalige Bamf-Chefin in Bremen, inzwischen für die FDP um ein Direktmandat in Straubing kämpft. Früher war sie mal in der CSU.