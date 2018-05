In der Affäre um mutmaßlich rechtswidrig erteilte Asylbescheide der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll Bundesinnenminister Horst Seehofer vor dem Innenausschuss des Bundestages aussagen. Die Grünen haben dafür eine Sondersitzung für den kommenden Dienstag beantragt. Nach Angaben von Ausschussmitgliedern hat Seehofer sein Erscheinen zugesagt. Zuvor hatte er in der Mittelbayerischen Zeitung eine Aufklärung der Vorgänge versprochen – ohne Ansehen von Personen oder Institutionen. Der CSU-Politiker schloss auch personelle Konsequenzen nicht aus.



In der Affäre ist besonders die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, unter Druck geraten. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Luise Amtsberg, sagte der Rheinischen Post: "Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten". Seehofer kündigte Entscheidungen in der kommenden Woche über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen an. Es müsse "eine Menge geschehen, nicht nur in Bremen."

Auslöser der Debatte ist die Bamf-Außenstelle in Bremen. Dort soll zwischen 2013 und 2016 etwa 1.200 Menschen Asyl gewährt worden sein, ohne dass es dafür eine ausreichende rechtliche Grundlage gegeben habe. Gegen die damalige Bremer Bamf-Chefin und weitere Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung.



Inzwischen überprüft das Bundesamt auch zehn andere Außenstellen, die Flüchtlingen über- oder unterdurchschnittlich oft Schutz gewährt haben. Auf die Frage, ob es dort anders als in Bremen "nur" um Schlamperei, Unvermögen oder schlichte Überlastung gehe, sagte Seehofer: "Letzteres scheint der Fall zu sein. Aber ich sage immer: Scheint der Fall zu sein. Wir sind ja mit Hochdruck dabei, die ganzen Dinge aufzuklären."

Sind Manipulationen jetzt ausgeschlossen?

In der Sondersitzung des Innenausschusses wollen die Abgeordneten klären, ob die Arbeitsabläufe im Bamf seit Bekanntwerden der Affäre im April so verändert wurden, dass solche Manipulationen jetzt ausgeschlossen sind. Seehofer war noch nicht im Amt, als die Staatsanwaltschaft in Bremen ihre Ermittlungen gegen die damalige Leiterin der Bamf-Außenstelle und weitere Verdächtige aufnahm.

Die Opposition will zudem wissen, ob Seehofer wirklich erst am 19. April von der Affäre erfahren hat. Bamf-Chefin Cordt sowie Seehofers Parlamentarischer Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) waren zu den Vorfällen bereits im April im Innenausschuss befragt worden.

Diskussion über Untersuchungsausschuss

Die FDP fordert einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Vorgänge – ebenso wie die AfD. Für die Einsetzung müsste ein Viertel der Abgeordneten stimmen, es müsste also noch eine dritte Fraktion zustimmen. Die Linke hält einen Untersuchungsausschuss nach Angaben ihrer innenpolitischen Sprecherin Ulla Jelpke jedoch für kein geeignetes Mittel. Er gieße "nur Wasser auf die Mühlen der rechten Hetzer von der AfD und der in ihrem Fahrwasser segelnden Lindner-FDP", sagte Jelpke. Der richtige Ort dafür sei der Innenausschuss. Für die Grünen forderte die flüchtlingspolitische Sprecherin Amtsberg Seehofer zur Kooperation auf. Er müsse jetzt "Zugang zu allen Informationen geben, sonst wird ein Untersuchungsausschuss unausweichlich".

Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass das Bamf deutlich früher als bisher bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten gewusst habe. Medienberichten zufolge zeigen interne E-Mails, dass die Bamf-Zentrale schon früh über fragwürdige Vorgänge informiert war, diese aber allenfalls schleppend und offenbar nur widerwillig aufklären wollte. Ein Behördensprecher bestätigte die Existenz der E-Mails, bestritt aber, dass die Behördenleitung davon gewusst habe.