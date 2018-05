In der großen Koalition gibt es Streit über einen Gesetzesentwurf zum dritten Geschlecht. Justizministerin Katarina Barley und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) sperren sich laut Spiegel gegen einen Entwurf von Innenminister Horst Seehofer (CSU): Dem Bericht zufolge will Seehofer einführen, dass Menschen, die weder weiblich noch männlich sind, in Ausweispapieren künftig in der Kategorie "anderes" eintragen lassen können.

Laut Spiegel geht die Bezeichnung auf eine Empfehlung des Ethikrats zurück. Im Justiz- und Familienministerium halte man sie jedoch für herabsetzend, schreibt das Magazin. Barley bevorzuge den Begriff "weiteres", Giffey wolle "divers" oder "inter". In einem Schreiben des Justizministeriums, das sich mit Seehofers Entwurf befasst, wurde das Regelwerk als noch nicht ausgereift bezeichnet.



Das Innenministerium bestätigte, dass die SPD-geführten Ministerien den Entwurf ablehnen. Sie hätten an Seehofers Vorhaben "bislang alles formal zurückgewiesen", sagte eine Sprecherin.



Das deutsche Personenstandsrecht kennt derzeit nur die Optionen "weiblich" und "männlich". Seit 2013 ist es möglich, keine der beiden Optionen zu wählen, wenn das Geschlecht eines Neugeborenen nicht eindeutig ist. Dem Bundesverfassungsgericht kippte die Regelung: Im Herbst 2017 urteilt es, dass die derzeitige Praxis gegen das Persönlichkeitsrecht und das Diskriminierungsverbot verstößt. Die Regierung hat nun bis Ende des Jahres Zeit, einen dritten Geschlechtseintrag zu schaffen - oder ganz darauf zu verzichten.

Barley für Aufnahme des Gendersterns in den Duden

Der Deutsche Ethikrat geht davon aus, dass es rund 80.000 intersexuelle Menschen in Deutschland gibt. Sie verfügen sowohl über männliche, als auch über weibliche Merkmale, beispielsweise also über weibliche Geschlechtsteile und männliche Chromosomen.

Laut Spiegel will Seehofer, dass Kinder mit uneindeutigem Geschlecht ab ihrem 14. Lebensjahr selbst entscheiden, wie sie im Personenstandsregister geführt werden. Barley fordert dem Bericht zufolge hingegen, "zumindest zu erwägen", ob dies nicht auch für jüngere Kinder möglich sein sollte. Außerdem soll es Minderjährigen im Fall eines Konflikts erlaubt sein, eine Personenstandsänderung vorzunehmen, auch wenn ihre Eltern nicht zustimmen.

Intersexualität Infobox Zwischen den beiden Geschlechtern Am Anfang sind wir alle Zwitter: Bis zur sechsten Schwangerschaftswoche trägt jeder Fötus Anlagen für beide Geschlechter in sich. Erst danach prägen die Gene ein männliches oder weibliches Wesen. Die Chromosomenpaarung XY lässt Hoden und später den Penis wachsen, ein XX-Chromosomenpaar Eierstöcke, Gebärmutter und Klitoris. Manchmal aber fehlen Chromosomen oder sind überzählig. Oder Enzyme versagen ihren Dienst, Hormone fallen aus. Ärzte zählen mehr als ein Dutzend verschiedener Syndrome, die mit dem Fachbegriff Sexualdifferenzierungsstörungen oder Intersexualität bezeichnet werden. Zu den häufigeren Störungsbildern gehören das Turner-Syndrom und das Klinefelter-Syndrom mit weiblichem beziehungsweise männlichem Erscheinungsbild. Menschen mit einer Androgen-Resistenz kommen äußerlich als Mädchen zur Welt, obwohl sie männliche Erbanlagen tragen und Hoden im Körperinneren haben. Mit Transsexualität – dem Gefühl, im Körper eines falschen Geschlechts zu leben – hat Intersexualität medizinisch nichts zu tun. Umgang mit Intersexualität Vor einigen Jahren haben sich in Deutschland Betroffene zusammengeschlossen. Sie werfen Ärzten schwere Therapiefehler vor und kämpfen für einen anderen Umgang mit Intersexualität. Unter anderem fordern sie, in Geburtsurkunden und Personalausweisen neben »männlich« und »weiblich« eine dritte Kategorie zuzulassen. Den Forderungen der Betroffenen haben sich Redner aller Parteien in einer Bundestagdebatte im vergangenen November in großen Teilen angeschlossen. Seit mehr als einem Jahr beschäftigt sich der Deutsche Ethikrat mit dem Thema Intersexualität. Es wird erwartet, dass er seine Empfehlungen im Februar abgeben wird. Literarisch herausragend behandelt Jeffrey Eugenides das Thema im Roman Middlesex, ebenso John Colapinto im Tatsachenbericht Der Junge, der als Mädchen aufwuchs.

Barley sprach sich außerdem gegenüber dem Berliner Tagesspiegel auch dafür aus, den sogenannten Genderstern (*) in den Duden aufzunehmen. Sie freue sich "über jede Veränderung, die dazu beiträgt, unseren Blick auf andere Formen von Identität und Lebensweisen zu entspannen." Sprache sage viel darüber, wie eine Gesellschaft tickt und zusammenhält, sagte die Ministerin.