In der Bremer Asylaffäre wächst der Druck auf die Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf): Gegen Behördenchefin Jutta Cordt liegt der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg eine Anzeige wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vor. Dies berichtet der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Anita Traut. Den Bericht der Bild-Zeitung, wonach bereits gegen Cordt ermittelt wird, wies sie hingegen zurück. Derzeit werde noch geprüft, ob Ermittlungen einzuleiten sind.

Auslöser der Anzeige sind die Vorgänge in der Bamf-Außenstelle in Bremen. Dort soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt worden sein. Gegen die damalige Bremer Bamf-Chefin und weitere Verdächtige laufen bereits Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung.



"Kaum Kontrollmechanismen, keine Prozesskette"

Cordts Vorgänger an der Spitze des Bamf, Frank-Jürgen Weise, führt die Unregelmäßigkeiten auch auf eine chaotische Organisation in der Behörde zurück. "Es gab keine Strukturen, die dieser Belastung hätte gerecht werden können, keine funktionierende IT, keine Prozesskette", sagte Weise dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es habe "kaum Kontrollmechanismen" gegeben. "Eine Innenrevision zur Prüfung von Vorgängen und Entscheidungen habe erst ich eingeführt", sagte Weise, der von September 2015 bis Ende 2016 gleichzeitig die Bundesagentur für Arbeit und das Bamf geleitet hatte.



Seine Nachfolgerin nahm er in Schutz. "Es wäre unfair und auch unzulässig, ihr Vorfälle anzulasten, die lange vor ihrer Verantwortungsübernahme im Bamf geschehen sind", zitiert ihn Spiegel Online. Das Amt brauche "jetzt eine klare und konsequente Führung – und keine Demontage durch Geister von vorgestern", sagte Weise und übte zugleich Kritik an seinen Vorgängern. "Es war die frühere Führung des Bamf, die den Zustand der Behörde zu verantworten hatte, als ich dorthin gerufen wurde."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte angekündigt, in den kommenden Tagen "Entscheidungen über organisatorische und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen" zu treffen. Seinen Angaben zufolge gab es bereits Anfang 2016 erste Hinweise auf "vorsätzliche Rechtsverstöße" in der Bremer Außenstelle des Bamf. Seehofer selbst soll am kommenden Dienstag im Innenausschuss des Bundestages Rechenschaft über die Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt ablegen.



Skepsis über Untersuchungsausschuss

So wie bereits Politiker der AFP und der FDP fordern nun auch die Grünen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Seehofer müsse jetzt "kooperieren und uns Zugang zu allen Informationen geben, sonst wird ein Untersuchungsausschuss unausweichlich", sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg, der Augsburger Allgemeinen. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, hält hingegen den Innenausschuss für den richtigen Ort für die Aufklärung. Ein Untersuchungsausschuss gieße "nur Wasser auf die Mühlen" der AfD. Aufklärung sei so kaum zu erwarten. "Daher lehnen wir die Einsetzung eines solchen Gremiums ab", heißt in einer Mitteilung Jelpkes.

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist skeptisch ob der Einrichtung eines eigenen Untersuchungsausschusses. Die Aufklärung dort dauere sehr lange, sagte er im Deutschlandfunk. Er hält es nach eigener Aussage für überzogen, wie die FDP dort die ganze Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre untersuchen zu lassen. Stattdessen müsse nun konkret die Behörde Bamf "auf Vordermann" gebracht werden.



"Das hat uns alle sehr verwundert"

In dem Interview verwies Pistorius zudem darauf, dass er im August/September 2016 von Unregelmäßigkeiten erfahren habe, als eine bereits veranlasste Abschiebung von der Bremer Bamf-Außenstelle gestoppt worden sei. "Das hat uns alle sehr verwundert", sagte er. Daraufhin habe er einen Brief an das Bamf geschrieben, der aber unbeantwortet geblieben sei. "Wie kann es sein, dass der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer fünf Wochen lang Kenntnis von Problemen hatte, aber Minister Seehofer nicht informierte", fragte Pistorius im Deutschlandfunk. "Und warum lässt Jutta Cordt den Minister ihr Amt besuchen und sagt nichts?" Offenbar gebe es Kommunikationsprobleme sowohl beim Bamf als auch im Bundesinnenministerium.