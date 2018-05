Juso-Chef Kevin Kühnert hat die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles für eine Äußerung zur Flüchtlingspolitik kritisiert. In der Auseinandersetzung mit der AfD würden Sätze wie "Wir können nicht alle aufnehmen" nicht helfen, sagte er in der ARD. Die Aufnahme aller habe auch niemand gefordert. Mittlerweile machten alle Parteien beim Spiel der AfD mit und übernähmen ihre Sprache und Argumente. Die Botschaft sei deshalb auch an die SPD, "dass wir damit aufhören müssen".

Auch auf Twitter kritisierten Nahles' Parteikollegen sie für ihre Äußerung. Susi Möbbeck, SPD-Politikerin und Integrationsbeauftragte in Sachsen-Anhalt, schrieb, niemand wolle "alle aufnehmen". Zuspruch bekam Nahles dagegen vom Hamburger Abgeordneten Johannes Kahrs. "Wo Andrea recht hat, hat sie recht", schrieb er auf Twitter.

Der stellvertretende innenpolitische Sprecher der SPD, Lars Castellucci, bezeichnete Nahles' Äußerung unterdessen als "dumm, gefährlich und richtig". "Dumm, weil gar nicht alle kommen wollen oder können; gefährlich, weil mit diesem Satz gezündelt wird; richtig, weil es objektiv so ist und auch niemand etwas anderes behauptet", schrieb er in einem Tweet. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, die SPD müsse endlich zu einer klaren Haltung in dieser Frage finden.



Nahles hatte am Samstag in der Passauer Neuen Presse gefordert, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Anerkennungsquote von Asylbewerbern aus Marokko, Algerien und Tunesien liege bei unter fünf Prozent. Die deutsche Willkommenskultur funktioniere "nur zusammen mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat". Wer Schutz brauche, sei willkommen. "Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen." Sie forderte deshalb insbesondere die Grünen dazu auf, die von der Koalition vereinbarte Einstufung als sichere Herkunftsländer im Bundesrat nicht länger zu blockieren.

Eine Einstufung als sichere Herkunftsstaaten könnte die Asylverfahren von Bürgern dieser Länder vereinfachen und damit beschleunigen. Die Koalition hatte bereits in der vergangenen Wahlperiode versucht, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, war aber in der Länderkammer gescheitert.