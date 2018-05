Der Bund organisiert nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu wenige Sammelflüge für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. "Das ist gemessen an der Zahl der Fälle insgesamt nach wie vor zu wenig", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Gerade bei den sogenannten Dublin-Fällen "haben wir viel mehr Leute, die zurückmüssten, als wir im Grunde Angebote haben". Nach dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind, und können auch dorthin abgeschoben werden.

Dreyer sagte, Rückführungen von Flüchtlingen aus mehreren Bundesländern mit Sammelcharterflügen des Bundes seien leichter und pro Kopf preiswerter zu organisieren als zahlreiche einzelne Abschiebungen mit normalen Linienflügen. "Bei Charterflügen sind sowieso schon die Bundespolizei und ein Arzt dabei."

Das Bundesinnenministerium äußerte sich auf Anfrage vorerst nicht zu Dreyers Kritik.



Die Bundespolizei organisiert Charterflüge, wie Dreyer sie fordert. Diese Flüge unterliegen strengen Regeln. Zunächst müssen die Ausländerbehörden und Landespolizeien die Menschen, die sie abschieben wollen, überhaupt antreffen und pünktlich zum Flughafen bringen. Schon daran scheitern viele Abschiebungen. Dann fehlen oft Dokumente, Papiere sind nicht vollständig oder die Identität ist nicht eindeutig geklärt. Immer wieder gehen Eilanträge beim Verwaltungsgericht kurz vor dem Flug doch noch durch, die die Abschiebung aussetzen. Schließlich wird jeder, der abgeschoben werden soll, medizinisch untersucht. Wer nicht flugtauglich ist, bleibt da. Die Flugkoordinatoren der Bundespolizei müssen deshalb immer wieder Flüge stornieren.

Zuletzt waren Anfang der Woche 15 Afghanen in Frankfurt am Main unter Protest von Flüchtlingsorganisationen in ihre Heimat abgeschoben worden.