Die große Koalition hat sich auf Eckpunkte geeinigt, um angesichts des Personalnotstands in der Alten- und Krankenpflege für zusätzliche Stellen und bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Hierzu legte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein Papier vor, das die Schaffung von 13.000 zusätzlichen Stellen vorsieht. Das Programm soll zum 1. Januar 2009 in Kraft treten und kostet jährlich rund eine Milliarde Euro. Finanziert werden soll es fast ausschließlich von der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Ministerium verwies auf die dortigen Rücklagen von rund 29 Milliarden Euro.

Spahns Plänen zufolge soll jede vollstationäre Altenpflegeeinrichtung mit bis zu 40 Bewohnerinnen und Bewohnern eine halbe Pflegestelle erhalten, für jede Einrichtung mit 41 bis 80 Bewohnerinnen und Bewohnern ist eine ganze zusätzliche Pflegestelle vorgesehen, bei 81 bis 120 Bewohnern sollen es eineinhalb und ab 120 Bewohnern zwei Pflegestellen zusätzlich sein.



Digitalisierung soll Entlastung bringen

Das Eckpunktepapier sieht zudem für die Pflege im Krankenhaus ab dem laufenden Jahr die vollständige Refinanzierung der Tarifsteigerungen vor. Auch die Kosten für Auszubildende sollen im ersten Jahr vollständig übernommen werden. Bislang geschieht das nur anteilig. Es sollten diejenigen belohnt werden, die bereit seien, stärker auszubilden, sagte Spahn. Für bessere Arbeitsbedingungen soll zudem die betriebliche Gesundheitsförderung ausgebaut und durch Digitalisierung eine Entlastung von Bürokratie geschaffen werden.

Die Vereinbarkeit von Pflege und Familie will die Regierung durch besondere Betreuungsangebote jenseits der Kitaöffnungszeiten erhöhen. Zudem will Spahn die Kassen verpflichten, zusätzlich mehr als 70 Millionen Euro jährlich für Gesundheitsförderung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufzuwenden. Auch pflegende Angehörige sollen besser und leichter Rehamaßnahmen erhalten können.



Spahn sprach von der "klaren Botschaft", dass die Politik die Situation mit hoher Arbeitsverdichtung und fehlenden Fachkräften verstanden habe. Das "Sofortprogramm" solle ein "erster wichtiger Baustein" sein, um offene Stellen nach und nach besetzen zu können. "Jetzt geht es darum, weiter die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um diese Stellen auch nach und nach besetzen zu können", sagte er bei der Vorstellung seiner Pläne.



In der Alten- und Krankenpflege sind bundesweit rund 35.000 Stellen für Fachkräfte und Helfer nicht besetzt. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD zunächst nur 8.000 zusätzliche Kräfte vorgesehen.