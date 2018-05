Die FDP hat ihr Verhältnis zu Russland geklärt – vorerst jedenfalls. Auf dem Parteitag in Berlin folgten die rund 600 Delegierten bei einer Abstimmung klar dem Kurs ihres Parteichefs Christian Lindner. Die FDP will den Dialog mit Russland verstärken, aber an den Wirtschaftssanktionen festhalten. In seiner Ansprache warnte Lindner, eine Aufweichung der Sanktionen spiele nur dem Kreml in die Hände.

Ausgerechnet Lindners Vize Wolfgang Kubicki hatte dagegen für eine Änderung der FDP-Programmatik geworben. In einem Antrag forderte er, Russland "dosiert" entgegenzukommen, also eventuell auch die Wirtschaftssanktionen infrage zu stellen – und zwar ohne Gegenleistung Russlands im Vorfeld. Nur so ließe sich das Verhältnis mit dem Kreml verbessern.

Die EU sanktioniere Russland, weil sich die Regierung nicht den Minsker Friedensprozess halte, hieß es in Kubickis Antrag. Doch auch die ukrainische Regierung verstoße gegen die Vorgaben zur Einhaltung des Waffenstillstands. Wirtschaftssanktionen hätten bislang keine "friedensstiftende Wirkung" erbracht.

Gerade die Wirtschaftssanktionen sind umstritten – auch in der FDP. Viele FDP-Politiker aus Ostdeutschland verwiesen auf dem Parteitag darauf, dass auch deutsche Unternehmen betroffen seien und weniger Waren und Güter nach Russland exportieren könnten. Wegen der EU-Sanktionen haben russische Staatsbanken nur noch beschränkten Zugang zum europäischen Kapitalmarkt, auch russische Energie- und Rüstungsfirmen sind betroffen.

Unterstützung erhielt Kubicki etwa vom thüringischen Landesverband, der sich ebenfalls in einem Antrag für eine Lockerung der Sanktionen einsetzte. Es habe lange gedauert, das Verhältnis zu Russland nach dem Kalten Krieg wieder aufzubauen, sagte Thomas Kemmerich, Vorsitzender des Landesverbands. Sanktionen belasteten dieses deutlich. Man müsse einen Weg finden, um sich wieder auf Augenhöhe begegnen zu können.

Dialog erneuern

Auf dem Parteitag klang Kubicki weniger offensiv als in seinem Antrag, das Wort Sanktionen erwähnte er gar nicht. Stattdessen betonte er, dass sich seine und Lindners Position nicht sehr unterschieden. "Ich bin für einen anderen Weg", sagte er. Das Ergebnis sei aber dasselbe: "Wir wollen den Dialog mit Russland erneuern, da sind wir uns einig." Spekulationen, er könnte Verbindungen zu Russland haben, trat er entschieden entgegen: "Ich habe weder russische Mandate noch werde ich vom Kreml bezahlt."



Lindner hatte stets betont, dass Kubicki in der Russland-Debatte keine Mehrheitsposition in der Partei vertrete. FDP-intern hatte Kubickis Vorstoß zum Abbau der Sanktionen, den er erstmals im März 2018 in einem Radiointerview geäußert hatte, schon mehrfach für Ärger gesorgt. Damals argumentierte Kubicki, er habe laut Umfragen 62 Prozent der FDP-Mitglieder hinter sich. Allerdings hatte der FDP-Vorstand nur wenige Wochen zuvor beschlossen, an den Sanktionen festzuhalten.

Genau das verärgert die Jungen Liberalen (Julis). Es könne nicht sein, dass Kubicki in einer völkerrechtlich heiklen Frage Parteibeschlüsse der FDP wegwische und in Interviews seine eigene Meinung zur Mehrheitsmeinung erhebe, sagte Ria Schröder, die neue Vorsitzende der Jugendorganisation auf dem Parteitag. Die Frage, ob Kubicki gegen die Beschlussvorlage der Partei verstoßen hat, hat sogar den FDP-Ombudsmann beschäftigt. Auch manche Mitglieder in der Parteiführung äußern ihr Unverständnis und fragen sich, warum Kubicki auf die russische Propaganda reinfalle. So habe der FDP-Vize gesagt, man brauche ein besseres Verhältnis mit Deutschlands Nachbarn – das aber gelte eben auch für Deutschlands direkte Nachbarn Polen und Tschechien, die sich vor mehr Einfluss Russlands fürchteten.