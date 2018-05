Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, hat die Äußerungen von FDP-Chef Christian Lindner zur Furcht vor Zuwanderern scharf kritisiert. "Mit seiner Stimmungsmache gegen Dunkelhäutige und Hartz-IV-Empfänger mit Flüchtlingsgeschichte betreibt Christian Lindner das Geschäft der AfD", sagte Bäumler dem Handelsblatt. Die FDP spalte damit die Gesellschaft und entferne sich von ihren liberalen Wurzeln. Die Würde jedes Einzelnen habe Lindner auf den "liberalen Friedhof" befördert, kritisierte der CDU-Politiker.

Lindner hatte am Wochenende auf dem FDP-Parteitag in Berlin gesagt, die Menschen beim Bäcker in der Schlange könnten nicht unterscheiden, ob ein Mensch, der in gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestelle, ein hochqualifizierter Entwickler oder ein illegal zugewanderter Ausländer sei.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) forderte die SPD-regierten Länder mit Blick auf die Zuwanderungsdebatte zu mehr Abschiebungen auf. "Wir in Baden-Württemberg führen mit großer Konsequenz zurück, und ich würde mir wünschen, dass das alle Länder, auch die SPD-regierten, so machen würden", sagte Strobl der Rheinischen Post. Abschiebungen seien ohnehin schon schwierig, und dann gebe es "eine ganze Reihe von Personen und Organisationen, die das Vollziehen der Ausreisepflicht noch schwieriger machen wollen", sagte der CDU-Politiker.

Zuvor hatte Strobl bereits umstrittene Äußerungen von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu Abschiebungsgegnern als nachvollziehbar bezeichnet. Dobrindt hatte zunächst eine "Antiabschiebeindustrie" in Deutschland beklagt und später von "Abschiebesaboteuren" gesprochen, die die Gerichte mit Klagen gegen Abschiebungen gezielt überlasten wollten.